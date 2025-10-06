В Самаре взяли под стражу экс-главу отдела собственной безопасности ФСБ

Самарский гарнизонный военный суд взял под стражу экс-сотрудника службы собственной безопасности УФСБ Ивана Долганина. Ему вменяют четыре эпизода получения крупных взяток.
В Самарском гарнизонном военном суде подтвердили избрание меры пресечения для Ивана Долганина. Согласно материалам суда, Иван Долганин работал в ФСБ. Сейчас правоохранители вменяют ему четыре эпизода совершения преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Долганина взяли под стражу на два месяца — пока идет расследование. Санкция вмененной статьи предусматривает реальное лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом.
Меж тем, в разных источниках в интернете Долганина упоминали как ранее трудившегося начальником отдела собственной безопасности УФСБ по Самарской области. Телеграм-канал "Бегун онлайн", со ссылкой на версию следствия, связывает арест Долганина с возможным получением денег от группы лиц, имевших интересы в нефтяной сфере, "за общее покровительство".
Напомним, это уже не первый пример борьбы силовиков с коррупцией в своих рядах. Ранее приговор за взяточничество выслушали бывшие сотрудники УФСБ Михаил Горбунов и Иван Гудков.
