Два бывших офицера самарского ФСБ не смогли оспорить приговор за взяточничество

Апелляционный военный суд оставил в силе наказание для попавшихся на взяточничестве двух бывших сотрудников УФСБ по Самарской области Михаила Горбунова и Ивана Гудкова. Решение было вынесено 16 апреля.

По данным осведомленных источников "Волга Ньюс", и Горбунов, и Гудков просили, чтобы их отправили в зону СВО вместо отбывания наказания. Однако против выступили следствие. В ближайшее время они будут этапированы в одну из колоний в Мордовии.

Напомним, по версии следствия, Горбунов, работая в ФСБ, совместно с Гудковым, а иногда при его посредничестве, получал взятки. Это происходило с мая 2020 г. до 2022 года.

В июне 2024 г. 2-й Западный окружной военный гарнизонный суд признал Горбунова виновным в получении взяток, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначили 12 лет колонии строгого режима, штраф 8 млн руб. и лишили воинского звания.

Гудков был признан виновным в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Он получил девять лет колонии строгого режима, штраф 7 млн руб. и лишился воинского звания.

Оба экс-офицера попытались обжаловать приговор, но безуспешно.