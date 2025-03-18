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Дело экс-сотрудников ФСБ, обвиненных в "крышевании" похитителей нефти, пересмотрит суд

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Апелляционный военный суд пересмотрит дело двух бывших сотрудников УФСБ по Самарской области Михаила Горбунова и Ивана Гудкова. Их обвиняли во взяточничестве.

Напомним, по версии следствия, Горбунов, работая в ФСБ, совместно с Гудковым, а иногда при его посредничестве, получал взятки. Это происходило с мая 2020 г. до 2022 года. Параллельно с расследованием этого дела в разных судах Самары начались процессы в отношении тех, кто, предположительно, мог давать взятки бывшим чекистам за покровительство. Например, на скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Госавтоинспекции Михаил Вовченко. Последний, по данным правоохранителей, мог быть причастен к хищениям нефти через врезки в трубопроводы. Предполагалось, что Вовченко передавал взятку за "крышевание" подполковнику Горбунову. Вовченко приговорили к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 5 млн рублей. По сведениям некоторых источников, заявителем по делу Горбунова мог быть нефтетрейдер Максим Жданов. Последний уже выслушал приговор за мошенничество при поставках нефтепродуктов.

В итоге суд, по данным Волга Ньюс, признал Горбунова виновным в получении взяток от Жданова (2,3 млн руб.), бизнесмена Сергея Суркова (2 млн руб.) и Вовченко (1 млн руб.), а также в злоупотреблении должностными полномочиями (за "освобождение" Жданова от проверок полиции). Гудков признан виновным в получении взятки от Жданова и посредничестве по эпизодам с Сурковым и Вовченко. Ивану Гудкову назначили девять лет колонии строгого режима, штраф 7 млн руб. и лишили воинского звания. Меру пресечения с подписки ему сменили на заключение под стражу. Михаилу Горбунову назначили 12 лет колонии строгого режима, штраф 8 млн руб. и лишили воинского звания. Этот вердикт вынес 2-й Западный окружной военный гарнизонный суд в июне 2024 года.

Но, согласно информации сайта Апелляционного военного суда, приговор был обжалован. Материалы передали на рассмотрение судье Максиму Панину 12 марта. В деле значатся три адвоката, в процессе также участвует Главная военная прокуратура. Дата заседания пока не назначена.

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