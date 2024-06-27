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Суды Происшествия

Экс-сотрудникам самарского УФСБ вынесли приговор за взятки

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во 2-м Западном окружном военном гарнизонном суде вынесли приговор экс-сотрудникам УФСБ по Самарской области Ивану Гудкову и Михаилу Горбунову. Их отправили в колонию строго режима.

Напомним, по версии следствия, Горбунов, работая в ФСБ, не менее четырех раз и иногда совместно с Гудковым получал взятки на суммы от 500 тыс. до 3 млн рублей. Это происходило с мая 2020 г. до 2022 года.

Параллельно с расследованием этого дела в разных судах Самары начались процессы в отношении тех, кто, предположительно, мог давать взятки бывшим чекистам за покровительство. Например, на скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Госавтоинспекции Михаил Вовченко. Последний, по данным правоохранителей, мог быть причастен к хищениям нефти через врезки в трубопроводы. Предполагалось, что Вовченко передавал взятку за "крышевание" подполковнику Горбунову. Вовченко приговорили к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 5 млн рублей.

По сведениям некоторых источников, заявителем по делу Горбунова мог быть нефтетрейдер Максим Жданов. Последний уже выслушал приговор за мошенничество при поставках нефтепродуктов. Максим Жданов недавно дал показания по делу Гудкова и Горбунова в суде.

По данным Волга Ньюс, Ивану Гудкову назначили девять лет колонии строгого режима, штраф 8 млн руб. и лишили воинского звания. Михаилу Горбунову назначили 12 лет колонии строгого режима, штраф 8 млн руб. и лишили воинского звания.

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