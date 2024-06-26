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Суды Происшествия

Экс-сотрудникам самарского УФСБ запросили 10 и 12 лет лишения свободы

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во 2-м Западном окружном военном суде запросили наказание для бывших сотрудников УФСБ по Самарской области Михаила Горбунова и Ивана Гудкова. Их обвиняли в коррупции.

Напомним, по версии следствия, Горбунов, работая в ФСБ, не менее четырех раз и иногда совместно с Гудковым получал взятки на суммы от 500 тыс. до 3 млн рублей. Это происходило с мая 2020 г. до 2022 года.

Параллельно с расследованием этого дела в разных судах Самары начались процессы в отношении тех, кто, предположительно, мог давать взятки бывшим чекистам за покровительство. Например, на скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Госавтоинспекции Михаил Вовченко. Последний, по данным правоохранителей, мог быть причастен к хищениям нефти через врезки в трубопроводы. Предполагалось, что Вовченко передавал взятку за "крышевание" подполковнику Горбунову. Вовченко приговорили к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему присужден штраф в размере 5 млн рублей.

Замешан в этой истории может быть и другой бывший полицейский — Исабек Рамазанов. Предполагается, что Вовченко обратился к Рамазанову и попросил "посодействовать" за 1 млн рублей. Рамазанова отправили в колонию за крупное мошенничество с "крышеванием", а потом стали судить еще и за угрозы.

По сведениям некоторых источников, заявителем по делу Горбунова мог быть нефтетрейдер Максим Жданов. Последний уже выслушал приговор за мошенничество при поставках нефтепродуктов. Максим Жданов недавно дал показания по делу Гудкова и Горбунова в суде.

По данным Волга Ньюс, Ивану Гудкову гособвинение запросило 10 лет лишения свободы, а Михаилу Горбунову — 12 лет. Также им грозят штрафы, кратные присвоенным суммам. В ближайшее время суд должен принять решение.

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