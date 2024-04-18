"Хотел криптоферму": ключевой свидетель дал показания против экс-сотрудников самарского УФСБ

В четверг, 18 апреля, суд допросил известного самарского нефтетрейдера Максима Жданова по делу двух экс-сотрудников УФСБ по Самарской области Ивана Гудкова и Михаила Горбунова.

Напомним, бывших силовиков обвиняют в ряде эпизодов взяток. По одной из "точек" возможной наживы показания давал сотрудникам центрального аппарата ФСБ нефтетрейдер Максим Жданов. Он сообщил, что началось все с того, что к нему на нефтебазу приехал чекист Иван Гудков. И якобы начал выспрашивать, как вот это все тут работает. Услышал, что выделяется газ и почти бесплатная электроэнергия. И будто стал думать, как это использовать.

"Гудков загорелся идей разместить на базе криптоферму. Он даже приезжал на базу с каким-то человеком. Позже, в 2022 году сотрудники ФСБ приехали ко мне с обыском вместе с бойцами спецназа, якобы искали у меня криптовалюту. Но я сказал, что у меня ее нет. Да, я написал заявление на Гудкова. Текст заявления я не помню. Но я сообщал, что передавал деньги Гудкову для Горбунова. Почему обратился только в 2022 году через два года после того, как вымогали денежные средства? Ко мне приехали сотрудники центрального аппарата ФСБ. Были изъяты носители, телефон, где сохранилась вся переписка. И мне начали задавать вопросы", — сообщил Жданов.

От Жданова и Гудкова в суде стало известно, что якобы Гудков сам предложил купить газогенератор на базу Жданова за 8 млн рублей. Получая расписку, Гудков указал, что это "от Михаила".

Со слов Жданова, до визита сотрудников центрального аппарата ФСБ он не жаловался на Гудкова и Горбунова, которые якобы втягивали его в какие-то схемы со взятками и биткоинами, поскольку пришлось бы обращаться в ту же "контору". На этом месте Жданов вспомнил фразу: "Главное во время следствия не выйти на самих себя".

Кроме этого, Жданову пришлось ответить на ряд других вопросов в суде. Например, про то, знаком ли ему Гафар Шамилович Насыров.

"Он обращался с заявлением на меня в полицию и через два дня забрал заявление. Он должен много кому. Я закрыл его долги, а он не согласился с тем, что я закрыл его долги", — рассказал Жданов.

Еще с некоторыми сотрудниками УФСБ Жданов, с его слов, был знаком из-за участия в неком расследовании в Чапаевске.

Меж тем, Гудков и Горбунов действительно решали проблемы Жданова.

"Вы указали в допросе, что к вам приезжал сотрудник ОБЭП по фамилии Ковалев, — сообщил адвокат.

"Он видел, что идет пусконаладка, задавал вопросы про нефтебазу и хотел парализовать работу базы. Предлагал — давайте сотрудничать с нами. Его на сегодняшний день уволили", — пояснил Жданов.

— Приезд Ковалева был официальный?

— Он приехал на джипе Land Cruiser Prado с номером 777. Показал удостоверение сотрудника полиции. Я Гудкову сбросил видеозапись, как Ковалев приезжал.

— Требовалось ли покровительство Гудкова в защите от Ковалева?

— Да. Он сказал, что Горбунов позвонил Ковалеву и больше Ковалев со вторым сотрудником ОБЭП не приедет, — ответил Жданов.

Кроме прочих, на нефтебазу заезжал и местный участковый. Казалось — тоже что-то хотел. "С какой целью — не знаю. По соседству работают армяне, которые делают какие-то плиты. Он и к ним приезжал", — прокомментировал Жданов.

Один из адвокатов поинтересовался у Жданова, сдавал ли он диски шин на металлолом, пока на базе шла пусконаладка.

"Уважаемый суд, они хотят подвести, что у меня не было средств платить взятку. Но я платил лично Гудкову и последний раз передавал его сестре", — заявил на это Жданов.

Дальше в загадочной истории Жданова возник некий Сандлер. Он якобы просил, чтоб Жданов не давал показания в ФСБ на некую Грибенник о получении взятки. Но Жданов якобы сотрудничал по этой теме с "конторой".

Интересно, что сам Гудков упомянул дело других бывших сотрудников УФСБ по Самарской области, которых привлекали именно за махинации с биткоинами — по фамилиям Арсланов и Демин.

"За биткоины судили Арсланова и Демина судят. А обыски проводили у меня и Жданова. Которые ни к чему не привели", — поведал суду Гудков.

Пока разбирательство по делу Гудкова и Горбунова продолжается.





