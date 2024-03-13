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Суды Происшествия

Рассматривать дело о взятках экс-сотрудников самарского УФСБ будет судья из дела Политковской

МОСКВА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело бывших сотрудников УФСБ по Самарской области Михаила Горбунова и Ивана Гудкова рассмотрят во 2-м Западном окружном военном суде. По информации сайта этой инстанции, материалы уже переданы судье Евгению Зубову.

Напомним, по версии следствия, Горбунов, работая в ФСБ, не менее четырех раз и иногда совместно с Гудковым получал взятки на суммы от 500 тыс. до 3 млн рублей. Это происходило с мая 2020 г. до 2022 года.

Сначала уголовное дело Горбунова и Гудкова поступило в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. Но, по сведениям источников, обвиняемые могли попытаться перенести судебный процесс в Самару, где у них много знакомых. Впрочем, служители Фемиды согласились с Генпрокуратурой и решили назначить рассмотрение дела в Москве. 

Параллельно с этим, в разных судах Самары стали рассматривать уголовные дела в отношении тех, кто, предположительно, мог давать взятки бывшим чекистам за покровительство. Например, на скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Госавтоинспекции Михаил Вовченко. Последний, по данным правоохранителей, мог быть причастен к хищениям нефти через врезки в трубопроводы. Предполагалось, что Вовченко передавал взятку за "крышевание" подполковнику Горбунову. Вовченко приговорили к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему присужден штраф в размере 5 млн рублей.

По сведениям некоторых источников, заявителем по делу Горбунова мог быть нефтетрейдер Максим Жданов. Последний уже выслушал приговор за мошенничество при поставках нефтепродуктов.

Судья Евгений Зубов, которому определили дело Горбунова и Гудкова, рассматривал громкие уголовные дела - об убийстве корреспондента газеты "Московский комсомолец" Дмитрия Холодова, об убийстве журналистки Анны Политковской, о превышении полномочий генерал-полковника Георгия Олейника, дело подполковника погранслужбы ФСБ Игоря Вялкова, которого обвиняли в шпионаже в пользу Эстонии, а также дело капитана Николая Захаркина, выбросившего из окна двух малолетних дочерей сожительницы.

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