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Суды Происшествия

В Самаре снова пересмотрели дело нефтетрейдера Максима Жданова

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес решение по жалобе известного в регионе посредника в торговле нефтепродуктами. 48-летнего Максима Жданова судили за крупное мошенничество с нефтью и отмывание денег.

Напомним, по версии следствия, в 2014–2016 гг. Жданов похитил и легализовал около 26,5 млн рублей. Среди потерпевших — ООО "Форас", которым на то время владел Давид Тетро (Тетруашвили), в 2021 г. получивший три с половиной года колонии за хищение 3,6 млрд руб. у одного из федеральных банков.

Уголовное дело в отношении Жданова возбудили еще в 2016 г. по материалам УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области по пяти эпизодам мошенничества. Предполагается, что Жданов заключал договоры поставки нефтепродуктов и требовал предоплату. Потом товар не отгружали или отправляли в меньшем количестве. А полученные деньги Жданов выводил со счета фирмы на другие и обналичивал.

В марте 2019 г. Жданов выслушал приговор Кировского райсуда: два с половиной года колонии общего режима. Но в апелляции решение районного суда отменили из-за того, что потерпевшего должным образом не уведомили о процессе. Рассмотрение начали заново.

В итоге судья Светлана Градусова 26 декабря 2022 года вынесла новый приговор: четыре с половиной года лишения свободы. Этот приговор нефтетрейдер обжаловал. Как сообщил адвокат Жданова, на днях последний вердикт оставили в силе.

Жданов в определенных кругах фигура легендарная: по некоторым версиям, несколько лет назад он стал жертвой взрыва, из-за чего имеет заметную травму руки. Сообщалось, что именно Жданов стал заявителем по громкому уголовному делу о коррупции в отношении экс-сотрудника УФСБ Михаила Горбунова. Интересного, что последнего обвиняют и в получении взяток от другого человека, связанного с нефтью — Михаила Вовченко.

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