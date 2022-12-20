Нефтетрейдера Максима Жданова потребовали отправить в колонию за миллионные хищения

В суде Кировского района Самары заканчивают рассмотрение уголовного дела 48-летнего бизнесмена Максима Жданова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.

Напомним, Жданов был посредником в торговле нефтепродуктами. По версии следствия, в 2014–2016 гг. он похитил и легализовал около 26,5 млн рублей. Среди потерпевших - ООО "Форас", которым на то время владел Давид Тетро (Тетруашвили), в 2021 г. получивший три с половиной года колонии за хищение 3,6 млрд руб. у одного из федеральных банков.

Уголовное дело в отношении Жданова возбудили еще в 2016 г. по материалам УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области по пяти эпизодам мошенничества. В числе потерпевших есть и казахстанский Fatih invest, заявивший гражданский иск на 9,2 млн рублей. Предполагается, что Жданов заключал договоры поставки нефтепродуктов и требовал предоплату. Потом товар не отгружали или отправляли в меньшем количестве. А полученные деньги Жданов выводил со счета фирмы на другие и обналичивал.

В марте 2019 г. Жданов выслушал приговор Кировского райсуда: два с половиной года колонии общего режима. Из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности два эпизода на сумму в 6,4 млн руб. в приговор не вошли. Но в апелляции решение районного суда отменили из-за того, что потерпевшего должным образом не уведомили о процессе. Рассмотрение начали заново.

В прошедших прениях гособвинитель запросил для Жданова уже шесть с половиной лет колонии общего режима по статьям о мошенничестве, а по статье о легализации доходов просили освободить от наказания за истечением сроков давности. Новое решение суд должен огласить 23 декабря.