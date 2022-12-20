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Самарский облсуд не стал менять наказание по делу о нападении на работника прокуратуры Нефтетрейдера Максима Жданова потребовали отправить в колонию за миллионные хищения Людмилу Тархову приговорили к семи годам колонии В Тольятти "варщик" мефедрона попался с 12 кг наркотика и получил 13 лет колонии Дело экс-главы медико-социальной экспертизы придется рассматривать заново

Суды Происшествия

Нефтетрейдера Максима Жданова потребовали отправить в колонию за миллионные хищения

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Кировского района Самары заканчивают рассмотрение уголовного дела 48-летнего бизнесмена Максима Жданова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.

Напомним, Жданов был посредником в торговле нефтепродуктами. По версии следствия, в 2014–2016 гг. он похитил и легализовал около 26,5 млн рублей. Среди потерпевших - ООО "Форас", которым на то время владел Давид Тетро (Тетруашвили), в 2021 г. получивший три с половиной года колонии за хищение 3,6 млрд руб. у одного из федеральных банков.

Уголовное дело в отношении Жданова возбудили еще в 2016 г. по материалам УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области по пяти эпизодам мошенничества. В числе потерпевших есть и казахстанский Fatih invest, заявивший гражданский иск на 9,2 млн рублей. Предполагается, что Жданов заключал договоры поставки нефтепродуктов и требовал предоплату. Потом товар не отгружали или отправляли в меньшем количестве. А полученные деньги Жданов выводил со счета фирмы на другие и обналичивал.

В марте 2019 г. Жданов выслушал приговор Кировского райсуда: два с половиной года колонии общего режима. Из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности два эпизода на сумму в 6,4 млн руб. в приговор не вошли. Но в апелляции решение районного суда отменили из-за того, что потерпевшего должным образом не уведомили о процессе. Рассмотрение начали заново.

В прошедших прениях гособвинитель запросил для Жданова уже шесть с половиной лет колонии общего режима по статьям о мошенничестве, а по статье о легализации доходов просили освободить от наказания за истечением сроков давности. Новое решение суд должен огласить 23 декабря.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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