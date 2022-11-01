В Самаре пятый год судят нефтетрейдера за обман контрагентов

В Кировском районном суде третий год идет повторное разбирательство по уголовному делу в отношении 48-летнего предпринимателя Максима Жданова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Бизнесмен ранее уже был судим в Казани и приговорен к пяти годам неволи за растрату, кражу и мелкое мошенничество.

На этот раз, по версии предварительного следствия, в 2014–2016 гг. мужчина, посредничая в торговле нефтепродуктами, обманным путем похитил и легализовал около 26,5 млн рублей. Среди потерпевших ООО "Форас", которым на то время владел Давид Тетро (Тетруашвили), в 2021 г. получивший 3,5 года колонии за хищение 3,6 млрд руб. у Новикомбанка.

Уголовное дело в отношении Жданова было возбуждено еще в 2016 г. по материалам, собранным областным УЭБиПК ГУ МВД по пяти эпизодам мошенничества, в том числе и в отношении казахстанского Fatih invest, заявившего гражданский иск на 9,2 млн рублей.

По версии следствия, схема обмана было незамысловатой: от лица своей фирмы Жданов заключал договоры поставки нефтепродуктов и требовал предоплату, а затем товар не отгружался или отправлялся в значительно меньшем количестве, чем был оплачен. Полученные "по безналу" деньги предприниматель перечислял на сторонние фирмы, где они превращались в банкноты.

В 2017 г. дело ушло в суд и в марте 2019 г. в Самаре Жданов выслушал приговор: 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности два эпизода на сумму в 6,4 млн руб. в приговор не вошли.

В апелляционной инстанции приговор Кировского райсуда был отменен из-за нарушения прав потерпевшего ООО "Форос" - арбитражный управляющий фирмы не был должным образом извещен о судебном разбирательстве. А ущерб причиненный ООО составлял почти 4,6 млн рублей.

Уголовное дело вернулось в районный суд. И с августа 2020 г. прошло уже более полусотни заседаний, на которые регулярно не являлись то потерпевшие, то защитники, то сам обвиняемый из-за болезни. Очередное заседание назначено на 1 ноября.