В Самаре пятый год судят нефтетрейдера за обман контрагентов

В Кировском районном суде третий год идет повторное разбирательство по уголовному делу в отношении 48-летнего предпринимателя Максима Жданова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Бизнесмен ранее уже был судим в Казани и приговорен к пяти годам неволи за растрату, кражу и мелкое мошенничество.
На этот раз, по версии предварительного следствия, в 2014–2016 гг. мужчина, посредничая в торговле нефтепродуктами, обманным путем похитил и легализовал около 26,5 млн рублей. Среди потерпевших ООО "Форас", которым на то время владел Давид Тетро (Тетруашвили), в 2021 г. получивший 3,5 года колонии за хищение 3,6 млрд руб. у Новикомбанка.
Уголовное дело в отношении Жданова было возбуждено еще в 2016 г. по материалам, собранным областным УЭБиПК ГУ МВД по пяти эпизодам мошенничества, в том числе и в отношении казахстанского Fatih invest, заявившего гражданский иск на 9,2 млн рублей.
По версии следствия, схема обмана было незамысловатой: от лица своей фирмы Жданов заключал договоры поставки нефтепродуктов и требовал предоплату, а затем товар не отгружался или отправлялся в значительно меньшем количестве, чем был оплачен. Полученные "по безналу" деньги предприниматель перечислял на сторонние фирмы, где они превращались в банкноты.
В 2017 г. дело ушло в суд и в марте 2019 г. в Самаре Жданов выслушал приговор: 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности два эпизода на сумму в 6,4 млн руб. в приговор не вошли.
В апелляционной инстанции приговор Кировского райсуда был отменен из-за нарушения прав потерпевшего ООО "Форос" - арбитражный управляющий фирмы не был должным образом извещен о судебном разбирательстве. А ущерб причиненный ООО составлял почти 4,6 млн рублей.
Уголовное дело вернулось в районный суд. И с августа 2020 г. прошло уже более полусотни заседаний, на которые регулярно не являлись то потерпевшие, то защитники, то сам обвиняемый из-за болезни. Очередное заседание назначено на 1 ноября.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.