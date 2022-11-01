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В Самаре пятый год судят нефтетрейдера за обман контрагентов В Самарский облсуд поступили жалобы на приговор по делу о нападении на Айвара Кинжабаева Директор Поволжского государственного колледжа Владимир Зацепин пытается оспорить приговор Экс-судья Анна Бондаренко подала жалобу в кассационный суд Суд разбирается в обстоятельствах смерти женщины после нападения собак в Волжском районе

Суды Происшествия

В Самаре пятый год судят нефтетрейдера за обман контрагентов

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кировском районном суде третий год идет повторное разбирательство по уголовному делу в отношении 48-летнего предпринимателя Максима Жданова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Бизнесмен ранее уже был судим в Казани и приговорен к пяти годам неволи за растрату, кражу и мелкое мошенничество.

На этот раз, по версии предварительного следствия, в 2014–2016 гг. мужчина, посредничая в торговле нефтепродуктами, обманным путем похитил и легализовал около 26,5 млн рублей. Среди потерпевших ООО "Форас", которым на то время владел Давид Тетро (Тетруашвили), в 2021 г. получивший 3,5 года колонии за хищение 3,6 млрд руб. у Новикомбанка.

Уголовное дело в отношении Жданова было возбуждено еще в 2016 г. по материалам, собранным областным УЭБиПК ГУ МВД по пяти эпизодам мошенничества, в том числе и в отношении казахстанского Fatih invest, заявившего гражданский иск на 9,2 млн рублей.

По версии следствия, схема обмана было незамысловатой: от лица своей фирмы Жданов заключал договоры поставки нефтепродуктов и требовал предоплату, а затем товар не отгружался или отправлялся в значительно меньшем количестве, чем был оплачен. Полученные "по безналу" деньги предприниматель перечислял на сторонние фирмы, где они превращались в банкноты.

В 2017 г. дело ушло в суд и в марте 2019 г. в Самаре Жданов выслушал приговор: 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности два эпизода на сумму в 6,4 млн руб. в приговор не вошли.

В апелляционной инстанции приговор Кировского райсуда был отменен из-за нарушения прав потерпевшего ООО "Форос" - арбитражный управляющий фирмы не был должным образом извещен о судебном разбирательстве. А ущерб причиненный ООО составлял почти 4,6 млн рублей.

Уголовное дело вернулось в районный суд. И с августа 2020 г. прошло уже более полусотни заседаний, на которые регулярно не являлись то потерпевшие, то защитники, то сам обвиняемый из-за болезни. Очередное заседание назначено на 1 ноября.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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