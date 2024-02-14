Экс-полицейский получил срок за взятку сотруднику ФСБ

В среду, 14 февраля, в Самарском районном суде оглашен приговор жителю Отрадного Михаилу Вовченко, который признан виновным в передаче взятки подполковнику регионального управления ФСБ Михаилу Горбунову.

Как сообщил изданию адвокат осужденного Олег Рязанцев, Вовченко приговорен к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему присужден штраф в размере 5 млн рублей. Подсудимый вины так и не признал. И приговор будет обжалован после ознакомления защиты с мотивированным решением суда.

При этом Вовченко, некогда работавший в ГИБДД, проходит по еще одному уголовному делу - о хищении нефти через врезку в трубопровод. Предполагается, что именно на деятельность, связанную с нефтью, за взятки должны были закрывать глаза.

По данным правоохранителей, размер взятки, переданный через двух посредников, составил 1 млн рублей. Об этом на предварительном следствии сообщил один из участников этой передачи экс-гаишник Исабек Рамазанов, за что был освобожден от уголовной ответственности по этому эпизоду. Другой посредник Иван Гудков, давший показания против своего старшего коллеги Михаила Горбунова, поначалу также был освобожден от уголовного преследования. Однако после выхода из СИЗО Гудков от своих слов отказался, и его соглашение со следствием было отменено.

Горбунов и Гудков ожидают суда по своему делу, объединяющему несколько коррупционных эпизодов.