Самарский борец и бизнесмен Сергей Сурков объявлен в международный розыск

Сергей Сурков, известный в Самаре как владелец компании "Еврофинанс" и борец, объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на сайте МВД.

Причины, по которым разыскивается Сурков, уточнить официальным путем не удалось. Однако источники Волга Ньюс сообщают, что к нему возникли вопросы в рамках уголовных дел бывших сотрудников УФСБ по Самарской области Михаила Горбунова и Ивана Гудкова.

В частности, Суркова подозревают в передаче взятки. По данным следствия, бывший сотрудник ГИБДД Исамбек Рамазанов, недавно уже получивший судимость, через Суркова мог передать 2 млн руб. Горбунову за назначение на вышестоящую должность.

Правоохранители также располагают сведениями, что Сурков является фактическим владельцем сети газозаправочных станций Salman Gas и может быть причастен к сбыту углеводородов криминального происхождения. Он уже задерживался сотрудниками правоохрарнительных органов в 2018 г. по подозрению в незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, но тогда уголовной ответственности избежал.

Кроме того, у силовиков есть оперативная информация, что Сурков якобы придерживается радикальной ветви ислама и поддерживает тесные связи с членами этнических ОПГ.

20 августа 2022 г. Сурков вылетел в Дубай. Откуда, по данным следствия, в Россию не возвращался.