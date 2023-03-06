16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В деле обвиненного в коррупции экс-сотрудника УФСБ по Самарской области появились новые подозреваемые В Самарской области мужчина стал жертвой телефонных мошенников и потерял более 1 млн рублей Ссора третьеклассников в Самаре привела к уголовному делу Нападение собак на семилетнего ребенка в Самаре привело к уголовному делу Суд оставил в спеццентре подростка, учинившего драку в тольяттинском ТЦ

Преступления Происшествия

В деле обвиненного в коррупции экс-сотрудника УФСБ по Самарской области появились новые подозреваемые

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 3 марта, судья 235 гарнизонного военного суда Илья Романенков продлил меру пресечения для теперь уже бывшего сотрудника отдела УФСБ по Самарской области Михаила Горбунова. Его обвиняют в получении взятки в 2,3 млн рублей.

"В рамках этого дела 23 сентября 2022 года в 8 часов 30 минут Горбунов был задержан в кабинете №4 второго военного следственного отдела управления военного следственного управления СК России по Центральному военному округу, о чем в 11 часов того же дня был составлен соответствующий протокол, после чего в этот же день постановлением судьи Самарского гарнизонного военного суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, 23 сентября 2022 года Горбунову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - указано в материалах следствия.

Теперь у обвинения появились и другие подозреваемые. Среди них есть гражданские лица, которым вменяют дачу взятки.

"Расследование уголовного дела представляет особую сложность ввиду необходимости выполнения значительного количества следственных и иных процессуальных действий в Москве и Самарской области, исследования документов и технических средств, выявления новых эпизодов преступной деятельности", - указывают в документах следователи.

Периодически меру пресечения Горбунову и другим продлевают, поскольку, согласно справке Управления собственной безопасности ФСБ России, кто-то может скрыться или помешать следствию.

Напомним, подполковника Горбунова "взяли" на волжском пляже.. Известно, что он любил заниматься спортом по утрам, и его "повязали" во время очередных пробежки и "заплыва". Поэтому в соцсетях сначала появились фото подполковника с голым торсом во время задержания.

Сообщалось, что заявителем по уголовному делу изначально мог выступить Максим Жданов, известный в узких кругах как "Однорукий бандит". Жданова самого судили за крупное мошенничество с нефтью и отмывание денег. Нефтетрейдер заключал договоры поставки нефтепродуктов и требовал предоплату. Потом товар не отгружали или отправляли в меньшем количестве. А полученные деньги Жданов выводил со счета фирмы на другие и обналичивал. Его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

В уголовном деле Горбунова также есть показания ряда свидетелей. Пока расследование продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2