В деле обвиненного в коррупции экс-сотрудника УФСБ по Самарской области появились новые подозреваемые

В пятницу, 3 марта, судья 235 гарнизонного военного суда Илья Романенков продлил меру пресечения для теперь уже бывшего сотрудника отдела УФСБ по Самарской области Михаила Горбунова. Его обвиняют в получении взятки в 2,3 млн рублей.

"В рамках этого дела 23 сентября 2022 года в 8 часов 30 минут Горбунов был задержан в кабинете №4 второго военного следственного отдела управления военного следственного управления СК России по Центральному военному округу, о чем в 11 часов того же дня был составлен соответствующий протокол, после чего в этот же день постановлением судьи Самарского гарнизонного военного суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, 23 сентября 2022 года Горбунову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - указано в материалах следствия.

Теперь у обвинения появились и другие подозреваемые. Среди них есть гражданские лица, которым вменяют дачу взятки.

"Расследование уголовного дела представляет особую сложность ввиду необходимости выполнения значительного количества следственных и иных процессуальных действий в Москве и Самарской области, исследования документов и технических средств, выявления новых эпизодов преступной деятельности", - указывают в документах следователи.

Периодически меру пресечения Горбунову и другим продлевают, поскольку, согласно справке Управления собственной безопасности ФСБ России, кто-то может скрыться или помешать следствию.

Напомним, подполковника Горбунова "взяли" на волжском пляже.. Известно, что он любил заниматься спортом по утрам, и его "повязали" во время очередных пробежки и "заплыва". Поэтому в соцсетях сначала появились фото подполковника с голым торсом во время задержания.

Сообщалось, что заявителем по уголовному делу изначально мог выступить Максим Жданов, известный в узких кругах как "Однорукий бандит". Жданова самого судили за крупное мошенничество с нефтью и отмывание денег. Нефтетрейдер заключал договоры поставки нефтепродуктов и требовал предоплату. Потом товар не отгружали или отправляли в меньшем количестве. А полученные деньги Жданов выводил со счета фирмы на другие и обналичивал. Его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

В уголовном деле Горбунова также есть показания ряда свидетелей. Пока расследование продолжается.