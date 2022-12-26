16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Контрактник из Самары получил два года колонии за отказ явиться в часть во время мобилизации В Самаре вынесли приговор экс-сотрудникам транспортной полиции за превышение полномочий Московский юрист судится с бывшим мужем самарской судьи, осужденным за взятку Нефтетрейдера Максима Жданова отправили в колонию На заседании Самарского облсуда осужденный "вскрыл себе вены"

Суды Происшествия

Нефтетрейдера Максима Жданова отправили в колонию

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 354
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 26 декабря, суд Кировского района Самары вынес приговор 48-летнему Максиму Жданову. Его судили за крупное мошенничество с нефтью и отмывание денег.

Напомним, Жданов был посредником в торговле нефтепродуктами. По версии следствия, в 2014-2016 гг. он похитил и легализовал около 26,5 млн рублей. Среди потерпевших - ООО "Форас", которым на то время владел Давид Тетро (Тетруашвили), в 2021 г. получивший три с половиной года колонии за хищение 3,6 млрд руб. у одного из федеральных банков.

Уголовное дело в отношении Жданова возбудили еще в 2016 г. по материалам УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области по пяти эпизодам мошенничества. Предполагается, что Жданов заключал договоры поставки нефтепродуктов и требовал предоплату. Потом товар не отгружали или отправляли в меньшем количестве. А полученные деньги Жданов выводил со счета фирмы на другие и обналичивал. В марте 2019 г. Жданов выслушал приговор Кировского райсуда: два с половиной года колонии общего режима. Но в апелляции решение районного суда отменили из-за того, что потерпевшего должным образом не уведомили о процессе. Рассмотрение начали заново.

В итоге судья Светлана Градусова 26 декабря вынесла новый приговор: четыре с половиной года лишения свободы. Пока не ясно, будет ли Жданов этот приговор обжаловать. Жданов в определенных кругах фигура легендарная: по некоторым версиям, несколько лет назад он стал жертвой взрыва и имеет заметную травму.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Шаманина 26 декабря 2022 11:47 На заседании Самарского облсуда осужденный "вскрыл себе вены"

Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1