Нефтетрейдера Максима Жданова отправили в колонию

В понедельник, 26 декабря, суд Кировского района Самары вынес приговор 48-летнему Максиму Жданову. Его судили за крупное мошенничество с нефтью и отмывание денег.

Напомним, Жданов был посредником в торговле нефтепродуктами. По версии следствия, в 2014-2016 гг. он похитил и легализовал около 26,5 млн рублей. Среди потерпевших - ООО "Форас", которым на то время владел Давид Тетро (Тетруашвили), в 2021 г. получивший три с половиной года колонии за хищение 3,6 млрд руб. у одного из федеральных банков.

Уголовное дело в отношении Жданова возбудили еще в 2016 г. по материалам УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области по пяти эпизодам мошенничества. Предполагается, что Жданов заключал договоры поставки нефтепродуктов и требовал предоплату. Потом товар не отгружали или отправляли в меньшем количестве. А полученные деньги Жданов выводил со счета фирмы на другие и обналичивал. В марте 2019 г. Жданов выслушал приговор Кировского райсуда: два с половиной года колонии общего режима. Но в апелляции решение районного суда отменили из-за того, что потерпевшего должным образом не уведомили о процессе. Рассмотрение начали заново.

В итоге судья Светлана Градусова 26 декабря вынесла новый приговор: четыре с половиной года лишения свободы. Пока не ясно, будет ли Жданов этот приговор обжаловать. Жданов в определенных кругах фигура легендарная: по некоторым версиям, несколько лет назад он стал жертвой взрыва и имеет заметную травму.