В Самаре задержали подполковника ФСБ

Утром, в пятницу, 23 сентября, в Самаре был задержан подполковник регионального управления ФСБ Михаил Горбунов. Об этом Волга Ньюс сообщили сразу несколько источников.

Задержание произошло на одном из пляжей Волги и связано с масштабным уголовным делом, которое расследуется в центральном УСБ ФСБ. Старт делу дала ситуация с пропажей криптовалюты на 187 млн руб. у хакера Мочалова из Сызрани, которого разрабатывали фэсбэшники.

Мочалов впоследствии по приговору суда получил год ограничения свободы, а пропавшую криптовалюту ему вернули.

Однако информация о возможной причастности сотрудников ФСБ к пропаже средств у хакера получила ход, и были задержаны четыре сотрудника УФСБ (по другим данным три), двое из которых были помещены в московское СИЗО.

Горбунов стал очередным фигурантом данного дела. По информации источников, он в день задержания был доставлен в Москву.