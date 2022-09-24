В Самаре задержали подполковника ФСБ

Утром, в пятницу, 23 сентября, в Самаре был задержан подполковник регионального управления ФСБ Михаил Горбунов. Об этом Волга Ньюс сообщили сразу несколько источников.
Задержание произошло на одном из пляжей Волги и связано с масштабным уголовным делом, которое расследуется в центральном УСБ ФСБ. Старт делу дала ситуация с пропажей криптовалюты на 187 млн руб. у хакера Мочалова из Сызрани, которого разрабатывали фэсбэшники.
Мочалов впоследствии по приговору суда получил год ограничения свободы, а пропавшую криптовалюту ему вернули.
Однако информация о возможной причастности сотрудников ФСБ к пропаже средств у хакера получила ход, и были задержаны четыре сотрудника УФСБ (по другим данным три), двое из которых были помещены в московское СИЗО.
Горбунов стал очередным фигурантом данного дела. По информации источников, он в день задержания был доставлен в Москву.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать