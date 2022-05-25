Сотрудник УФСБ по Самарской области попал под уголовное дело о хищении криптовалюты

Уголовное дело возбудили в отношении теперь уже бывшего сотрудника УФСБ по Самарской области, подозреваемого в хищении криптовалюты.

По версии следствия, работник силовой структуры по фамилии Демин участвовал в раскрытии киберпреступления. Подозреваемым был житель Сызрани по фамилии Мочалов. К нему явились работники ФСБ и задокументировали преступление. Позже Мочалов заявил, что у него была криптовалюта, а после визита силовиков она пропала. "Ущерб" якобы исчислялся сотнями миллионов рублей.

Началось разбирательство. В этот период криптовалюта к Мочалову вернулась. Но выяснять детали случившегося начали представители Главного военно-следственного управления. В результате уголовное дело и Демина забрали в Москву.

В то же время известно, что Мочалов выслушал приговор Сызранского городского суда за распространение вредоносных программ. С помощью вирусов хакер хотел получить доступ к объектам информационной структуры РФ.

"29 октября 2021 года Сызранский городской суд признал его виновным в распространении вредоносных компьютерных программ. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы", — сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.