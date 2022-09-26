Задержанный в Самаре подполковник ФСБ взят под арест

Подполковник УФСБ по Самарской области Михаил Горбунов, задержанный в пятницу, 23 сентября, в тот же день был взят под арест. Об этом Волга Ньюс сообщили в Самарском гарнизонном военном суде.
Напомним, по информации источников Волга Ньюс, задержание связано с масштабным уголовным делом, которое расследуется в центральном УСБ ФСБ и "выросло" из ситуации с пропажей криптовалюты на сумму около 200 млн руб. у хакера Антона Мочалова из Сызрани.
Сотрудники УФСБ проводили оперативные мероприятия в отношении Мочалова, который впоследствии по приговору суда получил год ограничения свободы. Ему также удалось вернуть пропавшую криптовалюту.
Однако информация о возможной причастности сотрудников ФСБ к пропаже средств у хакера получила ход, и были задержаны четыре сотрудника УФСБ (по другим данным три), двое из которых были помещены в московское СИЗО.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Пора ужесточать законы в отношении вандализма. Вандалы наносят реальный и значимый для бюджетов муниципалов материальный урон. Кроме того, жители города хотят жить не в помойке, в которую вандалы превращают Самару. Сиречь, сроки за данное преступление должны быть реальными, а штрафы, покрывающими полностью ущерб, причиненный городу. Причем, без возможности списания такого штрафа за счет амнистий и проч. И обязательное публичное представление и люстрацию всех этих "героев", типа "Гвозд"
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.