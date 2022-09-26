Задержанный в Самаре подполковник ФСБ взят под арест

Подполковник УФСБ по Самарской области Михаил Горбунов, задержанный в пятницу, 23 сентября, в тот же день был взят под арест. Об этом Волга Ньюс сообщили в Самарском гарнизонном военном суде.

Напомним, по информации источников Волга Ньюс, задержание связано с масштабным уголовным делом, которое расследуется в центральном УСБ ФСБ и "выросло" из ситуации с пропажей криптовалюты на сумму около 200 млн руб. у хакера Антона Мочалова из Сызрани.

Сотрудники УФСБ проводили оперативные мероприятия в отношении Мочалова, который впоследствии по приговору суда получил год ограничения свободы. Ему также удалось вернуть пропавшую криптовалюту.

Однако информация о возможной причастности сотрудников ФСБ к пропаже средств у хакера получила ход, и были задержаны четыре сотрудника УФСБ (по другим данным три), двое из которых были помещены в московское СИЗО.