В Самарской области будут судить членов вооруженной банды

Зампрокурора Самарской области Евгений Петренко утвердил обвинительное заключение в отношении двух 23-летних участников банды и 29-летнего мужчины, не входящего в состав вооруженной группы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, мужчин обвиняют (в зависимости от роли каждого) в создании и участии в банде (ст. 209 УКР РФ), разбоях, грабежах и еще ряде преступлений.

По версии следствия, уроженец Ингушетии в январе 2022 г. создал и возглавил банду, в состав которой вошли уроженец Чеченской Республики и неустановленные следствием лица. С января 2022 г. по март 2024 г. в Самаре они совершили 10 разбойных нападений, шесть вымогательств и пять грабежей.

Кроме прочего, по данным следствия, бандиты у мужчины отобрали 5 тыс. руб. под предлогом возврата потерпевшему телефона. Также, ограбив еще одного прохожего и забрав его телефон, они с помощью этого мобильника украли деньги с банковского счета. По версии следствия, бандиты использовали самодельный пистолет, переделанный из "ИЖ-79-9Т" под боевой патрон 9 мм, травматический пистолет "Оса" и сигнальный пистолет G 17S. В результате деятельности банды 12 самарцам причинен ущерб на сумму больше 700 тыс. рублей. Кроме того, организатор банды со своим знакомым ограбили еще одного мужчину — отняли телефон стоимостью больше 100 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Самарский областной суд.