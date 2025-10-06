16+
Преступления Происшествия

В Самарской области будут судить членов вооруженной банды

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Зампрокурора Самарской области Евгений Петренко утвердил обвинительное заключение в отношении двух 23-летних участников банды и 29-летнего мужчины, не входящего в состав вооруженной группы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, мужчин обвиняют (в зависимости от роли каждого) в создании и участии в банде (ст. 209 УКР РФ), разбоях, грабежах и еще ряде преступлений.

По версии следствия, уроженец Ингушетии в январе 2022 г. создал и возглавил банду, в состав которой вошли уроженец Чеченской Республики и неустановленные следствием лица. С января 2022 г. по март 2024 г. в Самаре они совершили 10 разбойных нападений, шесть вымогательств и пять грабежей.

Кроме прочего, по данным следствия, бандиты у мужчины отобрали 5 тыс. руб. под предлогом возврата потерпевшему телефона. Также, ограбив еще одного прохожего и забрав его телефон, они с помощью этого мобильника украли деньги с банковского счета. По версии следствия, бандиты использовали самодельный пистолет, переделанный из "ИЖ-79-9Т" под боевой патрон 9 мм, травматический пистолет "Оса" и сигнальный пистолет G 17S. В результате деятельности банды 12 самарцам причинен ущерб на сумму больше 700 тыс. рублей. Кроме того, организатор банды со своим знакомым ограбили еще одного мужчину — отняли телефон стоимостью больше 100 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Самарский областной суд.

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

