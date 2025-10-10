16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей Сызранец хотел заработать, а в итоге потерял 3 млн рублей Многодетную мать из Самарской области подозревают в избиении детей Тольяттинца заподозрили в мошенничестве с социальным контрактом Поверив мошенникам, самарец лишился 3 млн рублей

Преступления Происшествия

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 145
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Золотовы, работавшие в отделе по обслуживанию физических лиц, приговорены к трем годам и двум месяцам лишения свободы, однако от назначенного наказания освобождены в связи с его фактическим отбытием во время нахождения под следствием.

Также удовлетворен заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск в размере свыше 1,7 млрд рублей. 

Напомним, в декабре 2014 г. в "Волга-Кредита" была отозвана лицензия. При обращении в банки-агенты за страховыми выплатами некоторые вкладчики выяснили, что их счета либо пусты, либо на них находятся значительно меньшие, чем должно быть, суммы.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица, в том числе несколько сотрудников и руководителей ВКБ, путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность банка совершили хищение денежных средств, размещенных во вкладах граждан.

Основной приговор по делу был вынесен еще в январе 2021 года. Тогда председателю правления Татьяне Ерилкиной назначили девять с половиной лет реального лишения свободы. Сроки получили еще девять человек. Также тогда суд взыскал с 10 фигурантов дела солидарно более 1,7 млрд руб. в пользу ВКБ и отдельно с Татьяны Ерилкиной - 272 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2