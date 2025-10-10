В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хищении более 1,7 млрд рублей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.
Золотовы, работавшие в отделе по обслуживанию физических лиц, приговорены к трем годам и двум месяцам лишения свободы, однако от назначенного наказания освобождены в связи с его фактическим отбытием во время нахождения под следствием.
Также удовлетворен заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск в размере свыше 1,7 млрд рублей.
Напомним, в декабре 2014 г. в "Волга-Кредита" была отозвана лицензия. При обращении в банки-агенты за страховыми выплатами некоторые вкладчики выяснили, что их счета либо пусты, либо на них находятся значительно меньшие, чем должно быть, суммы.
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица, в том числе несколько сотрудников и руководителей ВКБ, путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность банка совершили хищение денежных средств, размещенных во вкладах граждан.
Основной приговор по делу был вынесен еще в январе 2021 года. Тогда председателю правления Татьяне Ерилкиной назначили девять с половиной лет реального лишения свободы. Сроки получили еще девять человек. Также тогда суд взыскал с 10 фигурантов дела солидарно более 1,7 млрд руб. в пользу ВКБ и отдельно с Татьяны Ерилкиной - 272 млн рублей.
