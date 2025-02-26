Суд отказал Татьяне Ерилкиной в замене оставшегося срока более мягким наказанием

Куйбышевский районный суд Самары отказал бывшей предправления ВКБ Татьяне Ерилкиной в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка фальсифицировали бухгалтерскую отчетность и снимали деньги со счетов вкладчиков. В полицию обратилось около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В январе 2021 г. Ленинский районный суд Самары вынес приговор обвиняемым. Председателю правления Татьяне Ерилкиной назначили девять с половиной лет реального лишения свободы. Предполагаемый совладелец банка Руслан Токарев получил восемь с половиной лет лишения свободы, экс-председатель совета директоров, акционер ВКБ Александр Бобровский и директор департамента информационных технологий Сергей Осипов — по семь с половиной лет, акционер Максим Кашапов — семь лет, аудитор Роман Калинкин — шесть лет, аудитор Елена Кочергина — пять с половиной лет, начальник отдела по обслуживанию физических лиц Мария Зацепина — пять лет, советник председателя правления Ирина Воропай и сотрудница банка Елена Данчина — по три года.

Также суд взыскал солидарно с 10 фигурантов дела более 1,7 млрд руб. в пользу ВКБ и отдельно с Татьяны Ерилкиной — 272 млн рублей.

Как сообщают в суде, 16 декабря 2024 г. к ним поступило ходатайство Татьяны Ерилкиной, отбывающей наказание в ИК-15, о замене неотбытого срока более мягким видом наказания (кроме принудительных работ) в соответствии со ст. 80 УК РФ (п.5 ст. 397 УПК РФ). 20 февраля суд ее ходатайство рассмотрел и отказал. У осужденной есть право обжаловать вынесенное постановление в апелляционной инстанции Самарского областного суда.

Кстати Татьяна Ерилкина обращалась с подобным ходатайством в Куйбышевский районный суд в 2023 году. Но 27 сентября суд отказал в его удовлетворении. Ерилкина обжаловала отказ в апелляционном порядке. Но Самарский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.