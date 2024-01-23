Татьяна Ерилкина не смогла добиться смягчения условий наказания

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-председателя правления коммерческого банка "Волга-Кредит" Татьяны Ерилкиной на решение Куйбышевского райсуда об отказе в перевод ее на более мягкие условия содержания. Решение суда первой инстанции оставили без изменений.
Напомним, в декабре 2014 г. у банка отозвали лицензию. На тот момент обязательства кредитного учреждения составляли 6,65 млрд руб., а активы - 2,43 млрд. Вскоре было возбуждено уголовное дело о хищении средств вкладчиков, а банк признан банкротом.
Летом 2019 г. предварительное следствие завершилось, и дело передали в Ленинский райсуд. Потерпевшими оказались почти 2900 вкладчиков банка.
В январе 2021 г. экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина выслушала приговор. Теперь она отбывает девятилетний срок в колонии №15 общего режима за групповое мошенничество в особо крупном размере.
Вместе с Ерилкиной осуждены еще девять человек. В декабре 2023 г. им присудили выплатить солидарно 18,8 млн руб. заведующей одной из кафедр СамГМУ. Женщина понесла материальный ущерб от совершенного ими преступления: с ее счета в банке незаконно списали и не зачислили миллионные суммы.
Однако вряд ли потерпевшая сможет получить присужденную ей компенсацию полностью: еще в ноябре 2021 г. Ерилкина признана банкротом.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...