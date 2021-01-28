Татьяна Ерилкина получила 9,5 лет колонии за расхищение "Волга-Кредит банка"

В четверг, 28 января, в Ленинском районном суде оглашается приговор по делу о мошенничестве в самарском банке "Волга-Кредит".

Председателю правления Татьяне Ерилкиной федеральный судья Ольга Гороховик назначила наказание в виде 9,5 лет реального лишения свободы, и она будет взята под стражу в зале суда.

Напомним, что по версии следствия, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" вносили ложные сведения в бухгалтерскую отчетность организации и снимали деньги со счетов вкладчиков. Сообщалось об обращении в полицию около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Руслан Токарев приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Другие фигуранты уголовного дела о мошенничестве получили от 7,5 до трех лет колоний.