Защита заявила о недоказанности вины обвиняемых по делу банка "Волга-Кредит"

Во вторник, 27 октября, в Ленинском районном суде Самары продолжились прения сторон по делу о мошенничестве в банке "Волга-Кредит".

В суде выступили гражданские истцы, которые поддержали гособвинителя в запрошенном для подсудимых наказании. Особенно эмоционально выступила вкладчица из Кинеля, чья семья хранила в банке 38 млн рублей. Она говорила о заболеваниях, которые у нее и супруга возникли после краха банка, и пожелала подсудимым, "чтоб они там все сгнили", имея в виду места лишения свободы.

Выступления защиты начались с речи адвокат Василия Гурко, который считает, что обвинение не потрудилось доказать виновность его подзащитной — экс-председателя банка Татьяны Ерилкиной, которой вменяют два эпизода мошенничества.

Первый эпизод — это вмененное хищение из "Волга-Кредит" банка денег вкладчиков путем вывода наличными более 1,7 млрд руб. через кассу. Эта же сумма из "ВКБ" была переведена в ЗАО "Московский фондовый центр" ("МФЦ") на покупку облигаций федерального займа. Как установила проверка ЦБ РФ, этих ценных бумаг у "МФЦ" никогда не было, и следовательно деньги у "ВКБ" были попросту похищены ("МФЦ" лишилось лицензии в декабре 2014 г., на две недели раньше чем самарский банк).

"А так как одни и те же деньги у одного и того же лица нельзя похитить дважды, то 1,7 млрд руб. присвоила не Ерилкина, а иные лица, в отношении которых за все эти годы почему-то никакого уголовного дела не возбудили и расследований не провели", — заявил защитник.

По второму эпизоду, вменяемому экс-председателю банка — о хищении векселей ОАО Банк "Развитие-Столица" на общую сумму 272,1 млн руб. — выступил другой адвокат Ерилкиной Владислав Васильев. Он считает, что виновность его подзащитной в этом преступлении в ходе судебного следствия не нашла своего подтверждения.

"В банке существовал проблемный кредит на сумму 270 млн рублей, — пояснил защитник. — Со временем по отношению к проблемным задолженностям, требования ЦБ РФ ужесточились: на 100% требовалось увеличение резерва. Для этого средств предыдущих собственников банка было недостаточно, что и являлось одной из причин продажи банка. До момента пока новые собственники, якобы изыщут средства для закрытия данного кредита, его было необходимо перекрыть каким-либо активом для соблюдения требований ЦБ РФ".

По мнению Васильева, перекрыли проблемную задолженность, совершив техническую сделку. То есть одно ООО взяло в банке "Развитие-Столица" кредит 270 млн руб., со своего счета перевело эти деньги на корсчет "ВКБ" в этом же банке, а самарский банк на эти деньги купил у этого же банка его векселя, которые в виде гарантий по выданному ООО кредиту там и оставила на ответственное хранение. В результате из банка "Развитие-Столица" на сторону не ушло ни копейки.

"Это обстоятельство подтверждается письмом ЦБ РФ генеральному прокурору РФ, имеющимся в 380-м томе данного уголовного дела, — заявил адвокат. — ЦБ РФ сообщает, что указанным образом ОАО "ВКБ" с ОАО "Банк "Развитие-Столицы" заключена сделка с обременением по перекредитовке в банке "Развитие Столица" бывшего заемщика — ООО "Фаворит" под залог межбанковского кредита предоставленного "ВКБ". А в своем письме председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина прямо указала, что сделки "ВКБ" с банком "Развитие-Столица" являются техническими, с целью закрытия проблемного кредита".

Соответственно, защитники Ерилкиной требуют ее полного оправдания.

Такую же позицию занимают и адвокаты остальных подсудимых. Они ссылаются на необоснованность обвинений, предъявленных их клиентам, на отсутствие четкого размера вменяемого ущерба, для определения которого не было проведено ни одной экспертизы. Также ими указывалось на то, что некоторые вкладчики банка в ходе его банкротства получили статус кредиторов, но также пытаются возместить утерянные суммы через гражданский иск в уголовном деле.

Напомним, гособвинение накануне запросило для обвиняемых реальные сроки лишения свободы - от девяти о пяти с половиной лет.