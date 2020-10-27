Обвиняемым по делу банка "Волга-Кредит" запросили реальные сроки

В понедельник, 26 октября, в Ленинском районном суде начались прения по делу о мошенничестве в банке "Волга-Кредит".

Государственный обвинитель, настаивая на первоначальном обвинении, запросил всем десяти подсудимым реальные сроки лишения свободы: от девяти лет экс-председателю правления кредитной организации Татьяне Ерилкиной, до пяти с половиной лет ее подчиненной — сотруднице банка Марии Зацепиной.

Напомним, самарский банк "ВКБ в декабре 2014 г. был лишен лицензии. По версии следствия, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" вносили ложные сведения в бухгалтерскую отчетность организации и снимали деньги со счетов вкладчиков. Сообщалось об обращении в полицию около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ерилкиной также вменяют хищение векселей на сумму 272 млн рублей.

"В своей речи прокурор практически повторила обвинительное заключение, как будто перед судом не выступал эксперт, который заявил, что вменяемый ущерб определен неверно и вдвое преувеличен", — прокомментировал ситуацию адвокат Ерилкиной Василий Гурко.

Он также назвал странным, что никто не расследует появление миллиардов в квартире "прославившегося" на всю страну полковника Захарченко. Последний служил в одном подразделении МВД РФ с Андреем Ивановым, которого вместе с Русланом Токаревым считают организаторами схемы вывода денег из ВКБ (суд запросил Токареву срок в восемь с половиной лет, Иванов скрывается за границей).

Иванов и Токарев, по версии правоохранителей, обчистили также и "Тюменьагропромбанк". Дело по обвинению руководительницы московского филиала этого кредитного учреждения столичный суд вернул прокурору.

Сегодня прения продолжатся, начнет выступать защита. Ни во время предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства подсудимые свой вины не признали.