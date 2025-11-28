Дело об исключении из госсобственности 8,1 тыс. га самарских лесничеств направлено в первую инстанцию

Верховный суд направил в первую инстанцию спор об исключении из госсобственности 8,1 тыс. га лесов в Самаре, который тянется уже 17 лет.

Экономколлегия Верховного суда рассмотрела жалобы Генпрокуратуры и Рослесхоза по делу о национализации лесов. Все судебные акты отменены, спор направлен на новое рассмотрение. Соответствующая запись опубликована в Картотеке арбитражных дел, пишет pravo.ru.

Напомним, что в 2008 г. департамент лесного хозяйства Самарской области включил участки лесничеств на территории Самары в земли лесного фонда. Оспаривать решение взялось министерство имущественных отношений региона.

Областной арбитраж в декабре 2008 г. в удовлетворении иска отказал, но в марте 2009 г. 11-й арбитражный апелляционный суд это решение отменил и иск минимущества удовлетворил.

По оценке Генпрокуратуры, согласованные действия региональных и местных властей с использованием судебных механизмов повлекли за собой уничтожение значительной части лесного массива, неправомерное выбытие из федеральной в частную собственность более 1 тыс. га лесных участков, в том числе для целей строительства.

Генпрокуратура просила Поволжский окружной суд восстановить сроки давности и отменить решение 11-й апелляции как незаконное.

Суд округа, и в марте 2025 г. и Верховный Суд также отказали в передаче представления и жалобы к рассмотрению, ссылаясь на то, что федеральные органы могли и должны были узнать о предполагаемом нарушении ранее, учитывая общедоступность сведений о границах лесов и земельных участках. Однако в ноябре 2025 г. Верховный Суд РФ изменил позицию о сроках обжалования по делу о включении в границы Самары участков лесного фонда.

Также 25 ноября Самарский областной суд отменил решение Ленинского районного суда 15-летней давности, который признал законным генеральный план Самары 2008 года. Дело направится на новое рассмотрение в областной суд.