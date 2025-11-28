16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
От "Волшебника Изумрудного города" до Ремарка: актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества "Знание" Самарская область передаст 300 тыс. саженцев сосны на восстановление лесов Донбасса "Надежный тыл Самарской области": волонтеры из Тольятти и Ставропольского района помогают армии Стало известно, когда самарские школьники уйдут на зимние каникулы Дело об исключении из госсобственности 8,1 тыс. га самарских лесничеств направлено в первую инстанцию

Общество

Дело об исключении из госсобственности 8,1 тыс. га самарских лесничеств направлено в первую инстанцию

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Верховный суд направил в первую инстанцию спор об исключении из госсобственности 8,1 тыс. га лесов в Самаре, который тянется уже 17 лет.

Экономколлегия Верховного суда рассмотрела жалобы Генпрокуратуры и Рослесхоза по делу о национализации лесов. Все судебные акты отменены, спор направлен на новое рассмотрение. Соответствующая запись опубликована в Картотеке арбитражных дел, пишет pravo.ru.

Напомним, что в 2008 г. департамент лесного хозяйства Самарской области включил участки лесничеств на территории Самары в земли лесного фонда. Оспаривать решение взялось министерство имущественных отношений региона.

Областной арбитраж в декабре 2008 г. в удовлетворении иска отказал, но в марте 2009 г. 11-й арбитражный апелляционный суд это решение отменил и иск минимущества удовлетворил.

По оценке Генпрокуратуры, согласованные действия региональных и местных властей с использованием судебных механизмов повлекли за собой уничтожение значительной части лесного массива, неправомерное выбытие из федеральной в частную собственность более 1 тыс. га лесных участков, в том числе для целей строительства.

Генпрокуратура просила Поволжский окружной суд восстановить сроки давности и отменить решение 11-й апелляции как незаконное.

Суд округа, и в марте 2025 г. и Верховный Суд также отказали в передаче представления и жалобы к рассмотрению, ссылаясь на то, что федеральные органы могли и должны были узнать о предполагаемом нарушении ранее, учитывая общедоступность сведений о границах лесов и земельных участках. Однако в ноябре 2025 г. Верховный Суд РФ изменил позицию о сроках обжалования по делу о включении в границы Самары участков лесного фонда. 

Также 25 ноября Самарский областной суд отменил решение Ленинского районного суда 15-летней давности, который признал законным генеральный план Самары 2008 года. Дело направится на новое рассмотрение в областной суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Фото на сайте

В Самаре прошел крестный ход: фото

В Самаре прошел крестный ход: фото

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30