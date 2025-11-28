16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Осень в Самарской области завершится дождями и мокрым снегом Под Самарой организуют новое кладбище: карта Делегация Самарской области приняла участие во всероссийском Конгрессе наблюдателей Более чем 3500 школьников Самарской области прошли профориентационные пробы Новая мера соцподдержки позволила получить образование 55 участникам СВО

Общество

Осень в Самарской области завершится дождями и мокрым снегом

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС рассказали о погоде в последние дни ноября. По данным синоптиков, в Самарской области ожидаются осадки и туман.

В пятницу, 28 ноября, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +1…+3 °C.

29 ноября в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, туман. Ветер юго-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем 0…+5 °C.

В воскресенье, 30 числа, в Самарской области по-прежнему будет облачно. Местами — небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, туман. Ветер Юго-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1…+4 °C, днем столбик термометра поднимется на градус — до 0…+5 °C.

В понедельник, 1 декабря, прогнозируется малооблачная погода, без осадков, местами туман. Ветер южный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем 0…+5 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Фото на сайте

В Самаре прошел крестный ход: фото

В Самаре прошел крестный ход: фото

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30