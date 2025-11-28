Осень в Самарской области завершится дождями и мокрым снегом

В Приволжском УГМС рассказали о погоде в последние дни ноября. По данным синоптиков, в Самарской области ожидаются осадки и туман.

В пятницу, 28 ноября, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +1…+3 °C.

29 ноября в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, туман. Ветер юго-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем 0…+5 °C.

В воскресенье, 30 числа, в Самарской области по-прежнему будет облачно. Местами — небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, туман. Ветер Юго-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1…+4 °C, днем столбик термометра поднимется на градус — до 0…+5 °C.

В понедельник, 1 декабря, прогнозируется малооблачная погода, без осадков, местами туман. Ветер южный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем 0…+5 °C.