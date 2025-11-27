16+
Образование Общество

Более 3500 учащихся школьников Самарской области прошли профориентационные пробы

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 году в рамках проекта Единая модель профориентации "Билет в будущее" школьники Самарской области с октября по ноябрь принимали участие в профессиональных пробах по востребованным и перспективным профессиям. Региональным оператором проекта выступает Региональный центр трудовых ресурсов (ЦОПП).

Фото: Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова

"Уникальным форматом являются профессиональные пробы. Они позволяют школьникам примерить на себя различные профессии, попробовать себя в них и получить обратную связь от профессионала-наставника, чтобы открыть для себя новые специальности или окончательно убедиться в выборе будущей профессии", — ранее отмечал руководитель проекта Единой модели профориентации "Билет в будущее" Иван Есин.

Более 3500 учащихся региона погрузились в профессию через выполнение реальных профориентационных задач и смогли примерить на себя более 80 профессий — от оператора беспилотной авиации до актера театра и кино.

Местом погружения в профессию стали 40 образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, которые показали ребятам современные технологии и поделились опытом работы на новейшем оборудовании, рассказали о перспективах профессии и условиях обучения.

"Проект "Билет в будущее" играет значимую роль в развитии системы профориентации и подготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности. Знакомство с реальным сектором экономики — важный шаг для школьников при выборе будущей профессии, направления подготовки в образовательном учреждении", — сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Профориентационный проект "Билет в будущее" в 2025 году стал частью национального проекта "Молодежь и дети".

