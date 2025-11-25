16+
Образование Общество

В Самарской области после капитального ремонта открылась детская школа искусств

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
После масштабной реконструкции официально открылась Детская школа искусств в с. Исаклы Самарской области. Капитальный ремонт провели в преддверии 55-летия учреждения по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области".

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Здание школы, построенное в 1989 г. как универсам и перепрофилированное под ДШИ в 2003 г., более 20 лет не ремонтировалось. Сегодня оно полностью обновлено: заменены кровля и инженерные коммуникации (отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализация), установлены современные окна и двери, проведены внутренние отделочные работы, утеплен и оформлен в едином архитектурном стиле фасад, благоустроена прилегающая территория. По госпрограмме на эти цели было направлено более 128 млн рублей.

"Государственная поддержка дает реальный импульс для устойчивого развития опорных сельских поселений. Это — инвестиции в будущее. При этом направления культуры и образования — одни из приоритетных. Сельские жители, трудящиеся на благо страны, и их дети заслуживают достойного досуга и образовательных возможностей на уровне современных мегаполисов", — отметил Павел Соколов, главный консультант управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

После реконструкции учреждение стало современным многофункциональным центром искусств, включающим концертный и выставочный залы, хореографический класс площадью более 100 кв. м, мастерские живописи, декоративно-прикладного искусства и рисунка, а также кабинеты музыкальных отделений и библиотеку. Созданы все условия для творческого развития детей.

Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта "Культура" для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты. С 2025 г. стартовал федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья".

"По поручению губернатора мы сделали региональную программу "Культурные люди", в рамках которой предусмотрели такое, на наш взгляд, уникальное направление, как "Детские филармонии". Это предполагает создание концертных залов, концертных коллективов педагогов и детей, которые могли бы вести концертную деятельность, и возможность подключаться к Московской филармонии как виртуальный концертный зал. Я думаю, что у этой школы теперь есть такая замечательная перспектива — стать детской филармонией", — поделилась планами министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

По словам местных жителей, исаклинская детская школа искусств уже давно стала культурно‑образовательным центром муниципалитета. Здесь проходят концерты, праздничные и конкурсные мероприятия, на которые собираются гости из соседних районов.

"Спасибо нашему губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву и всем, кто поддержал нас. Это — не просто ремонт. Это — новая жизнь для всех детей и 19 педагогов, многие из которых — профессионалы высшей квалификации. Мы возвращаемся в "дом", наполненный теплом, светом и возможностями", — сказала директор школы Надежда Андреева.

