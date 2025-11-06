16+
Сюжеты:
Будущее нефтехимии в цифровом формате: в СамГТУ при поддержке "Роснефти" открыли виртуальный учебный комплекс

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Будущее нефтехимии в цифровом формате: в СамГТУ при поддержке "Роснефти" открыли виртуальный учебный комплекс

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
В Самарском государственном техническом университете появилось новое образовательное пространство, объединяющее цифровые технологии и инженерную практику. При поддержке компании "Роснефть" и Сызранского нефтеперерабатывающего завода в вузе создан современный виртуальный учебный комплекс для подготовки будущих специалистов нефтегазовой отрасли.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Цифровые лаборатории, интерактивные тренажёры и виртуальные модели позволяют студентам Сызранского филиала СамГТУ не просто изучать теорию, а буквально "погружаться" в технологические процессы нефтепереработки. Проект реализован при участии Сызранского НПЗ, входящего в нефтеперерабатывающий комплекс "Роснефти", и стал частью программы компании по развитию инженерного образования в регионах.

В филиале университета открылись четыре лаборатории, каждая из которых создана с учётом современных стандартов и требований отрасли. Здесь проходят занятия студенты вуза и колледжа по направлениям "Переработка нефти и газа" и "Химическая технология". Главное преимущество нового комплекса — возможность работать с реальными цифровыми моделями производственного оборудования и технологических процессов, что делает обучение максимально приближённым к практике.

В лаборатории "Оборудование нефтегазоперерабатывающего производства" установлены компьютерные тренажёры российского разработчика цифровых решений для нефтегазового сектора. Они полностью имитируют рабочее место оператора технологической установки — с пультами управления и динамическими моделями процессов. Студенты учатся запускать и останавливать установки, отслеживать изменение параметров и принимать решения в штатных и нештатных ситуациях. Такой формат развивает навыки быстрого анализа и формирует культуру безопасной эксплуатации оборудования.

Не менее впечатляюще выглядит аудитория "Лаборант химического анализа". Здесь работает виртуальный учебный комплекс "Химические технологии", позволяющий проводить лабораторные эксперименты в цифровой среде. Программа даёт возможность моделировать процессы каталитического крекинга, пиролиза нефтяного сырья, синтеза депрессорных присадок, депарафинизации нефти, а также получать пропилен дегидратацией изопропилового спирта и выполнять щелочной гидролиз. Такой подход делает изучение сложных химических реакций не только безопасным, но и наглядным — студенты видят, как изменяются параметры и результаты при различных условиях.

В лаборатории систем моделирования процессов нефтепереработки обучающиеся знакомятся с принципами работы оборудования современных НПЗ. Здесь они анализируют технологические схемы, осваивают методы оптимизации производственных процессов и учатся находить решения, которые позволяют снизить энергозатраты и повысить эффективность работы установок.

Для будущих операторов технологических установок создана отдельная лаборатория, где обучение проходит с применением комплексного программного обеспечения, включающего специализированный модуль Kompas Flow. С его помощью моделируются процессы смешивания различных жидкостей и газов при разных параметрах. Это позволяет исследовать влияние температуры, давления и состава на поведение веществ и глубже понимать физическую природу происходящих процессов.

Все лаборатории оформлены в корпоративном стиле компании "Роснефть". Новый комплекс стал логическим продолжением многолетнего сотрудничества компании с ведущими образовательными организациями страны. Сегодня "Роснефть" взаимодействует с 203 образовательными организациями-партнерами, среди которых 75 российских вузов. Такое партнёрство помогает формировать кадровый резерв из числа студентов и способствует развитию научных исследований в области нефтепереработки и нефтехимии.

Ежегодно выпускники СамГТУ и других вузов-партнёров пополняют коллективы предприятий компании. Молодые специалисты не только работают на производстве, но и продолжают научную деятельность, участвуют в конференциях и реализуют собственные инженерные проекты. Благодаря таким инициативам университеты получают современную базу для обучения, а предприятия — подготовленных и мотивированных специалистов.

Самарский государственный технический университет входит в число ключевых вузов-партнёров "Роснефти" по подготовке инженерных кадров. При поддержке Сызранского НПЗ в 2024 году в Сызранском филиале СамГТУ создано многофункциональное пространство для работы и общения студентов. Годом ранее университет получил оборудование для электролаборатории, коворкинг-зоны и музея. А в 2018–2021 годах на средства нефтяников был реализован масштабный проект по созданию научно-исследовательского комплекса, что позволило открыть новое направление подготовки — "Химическая технология".

Создание виртуального учебного комплекса стало новым этапом этого сотрудничества. Теперь студенты СамГТУ получают доступ к современным цифровым технологиям, которые позволяют осваивать производственные процессы в безопасной интерактивной среде. Этот проект демонстрирует, как взаимодействие образования и промышленности открывает новые горизонты для инженерного образования и развития региона.

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

