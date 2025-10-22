Лаборатория АО "КНПЗ" подтвердила свою компетентность по итогам федеральной проверки

В Самаре экологическая лаборатория Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, дочернего общества НК "Роснефть", успешно прошла проверку Федеральной службы по аккредитации. Этот результат подтвердил высокий уровень компетентности лаборатории и её готовность работать в строгом соответствии с государственными и международными стандартами.

Эксперты Росаккредитации подтвердили, что лаборатория полностью соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". Кроме того, деятельность лаборатории отвечает критериям аккредитации, утверждённым Минэкономразвития России. Это означает, что все исследования, проводимые в лаборатории, имеют официальный статус и могут считаться достоверными и признанными на федеральном уровне.

Проверка охватила оценку как технической оснащённости лаборатории, так и организации работы персонала. Эксперты изучили около 200 единиц измерительного и испытательного оборудования, включая вспомогательные приборы, проверили состояние метрологического обеспечения и качество ведения документации. Особое внимание уделялось системе менеджмента качества, точности ведения записей и актуальности внутренних регламентов. Такая детальная проверка позволяет убедиться в том, что лаборатория способна проводить все виды исследований в рамках своей компетенции на высоком профессиональном уровне.

Квалификация сотрудников лаборатории привлекла отдельное внимание комиссии. Эксперты отметили, что высокий профессионализм персонала — от руководителей до лаборантов — напрямую обеспечивает точность и достоверность всех исследований. Слаженная работа команды специалистов гарантирует, что все процедуры выполняются строго по методикам, а результаты анализов можно считать надежными и воспроизводимыми.

Лаборатория КНПЗ представляет собой современный аналитический центр, где круглосуточно ведется контроль состояния атмосферного воздуха, сточных и природных вод. Каждый день специалисты выполняют около 200 анализов, а за год их количество превышает 70 тысяч. Такой объём работы требует не только высокой организованности и ответственности, но и постоянного совершенствования технологий и методов контроля, чтобы соответствовать современным требованиям экологической безопасности.

Контроль состояния атмосферного воздуха ведётся в десяти точках — как на территории промплощадки, так и на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Мониторинг осуществляется с использованием трёх автоматизированных стационарных и одного передвижного поста, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения в экологической обстановке. По данным лаборатории, случаев превышения предельно допустимых концентраций веществ в 2025 году не зафиксировано.

"Успешное прохождение процедуры подтверждения компетентности экологической лаборатории АО "КНПЗ" доказывает техническую оснащенность и высокий профессионализм персонала, достаточность, точность и достоверность проводимых исследований. А также готовность всего предприятия ответственно решать все вопросы экологической безопасности и предпринимать все необходимые меры для защиты окружающей среды", — сообщили на предприятии.