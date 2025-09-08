АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на производственных объектах в четырех регионах

АО "Транснефть - Приволга" (дочернее общество ПАО "Транснефть") выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Самарской, Саратовской, Волгоградской областях и Республике Татарстан. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

Специалисты выполнили комплекс работ по подключению нового участка МН Бугуруслан — Сызрань. Участок протяженностью около 1 тыс. метров построен из стальных прямошовных труб диаметром 530 мм и толщиной стенки 9 мм, высокую надежность которых обеспечивает наружное антикоррозионное покрытие. На территории Саратовской области к системе МН Куйбышев — Тихорецк подключена камера приема и пропуска средств очистки и диагностики. Замена на линейной части проводится в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции акционерного общества.

На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" выполнено подключение узла фильтров-грязеуловителей к действующим технологическим трубопроводам.

В период плановой 72‑часовой остановки работы МН Бугуруслан — Сызрань, Бавлы — Куйбышев, Куйбышев — Тихорецк произведены вырезка дефектных участков, ремонт и замена запорной арматуры на современные аналоги, которые при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности и герметичности. Новые задвижки установлены и на ЛПДС "Похвистнево" и "Грачи-3". Ликвидированы элементы, препятствовавшие пропуску внутритрубных диагностических приборов. Своевременные ремонтные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования и исключить повышенную амортизацию.

Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Бугурусланского, Волгоградского, Самарского и Саратовского РНУ. Всего в плановых работах были задействованы более 170 человек, использовалось 75 единиц спецтехники.

Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО "Транснефть - Приволга" проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности. Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.