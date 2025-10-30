16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Специалисты АО "Транснефть - Приволга" за 9 месяцев 2025 года исследовали более 72 тыс. проб нефти и нефтепродуктов

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Специалисты испытательных лабораторий АО "Транснефть - Приволга" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") с января по сентябрь 2025 г. выполнили более 72 тыс. исследований проб нефти и нефтепродуктов. В семи испытательных лабораториях нефти Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) проведено 56,9 тыс. исследований проб нефти. В испытательной лаборатории нефтепродуктов "Тингута" Волгоградского РНУ выполнено 15,1 тыс. исследований проб дизельного топлива. Отбор проб осуществляется на постоянной основе при выполнении товарно-коммерческих операций.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мониторинг соответствия показателей качества нефти и дизельного топлива, которые транспортируются по магистральным трубопроводам предприятия, производится согласно требованиям государственных стандартов и технического регламента Таможенного союза. Для каждой партии нефти определяется массовая доля серы, массовая доля воды и прочие показатели качества. Дизельное топливо анализируется по 12 показателям, в том числе определяются фракционный состав, температура помутнения, общее загрязнение, массовая доля углеводородов, смазывающая способность.

АО "Транснефть - Приволга" повышает уровень контроля качества нефти и нефтепродуктов, принимаемых в систему магистральных трубопроводов. С 2025 г. в четырех испытательных лабораториях нефти внедрен метод кулонометрического титрования по Карлу Фишеру.

Во всех лабораториях предприятия с 2020 г. функционирует Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС), обеспечивающая высокий уровень оперативности получения информации о качестве нефти и нефтепродуктов. Также все лаборатории оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, приборный парк регулярно обновляется. С января по сентябрь 2025 г. было приобретено 69 приборов, в том числе анализаторы плотности, анализаторы для определения хлорорганических соединений, анализатор для определения содержания серы в нефтепродуктах, анализаторы для определения температуры вспышки в закрытом тигле.

В 2025 г. испытательная лаборатория нефти "Кротовка" прошла проверку Росаккредитации, которая проводится регулярно с целью подтверждения компетентности.

Специалисты лабораторий предприятия постоянно совершенствуют профессиональные навыки и знания. В текущем году семь сотрудников повысили квалификацию в Уфимском государственном нефтяном техническом университете по программе "Современные требования к испытательным лабораториям. Система качества".

