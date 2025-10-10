ИТ-холдинг Т1: Без ИИ новые уровни производительности в нефтегазе недостижимы

С 2022 года число российских нефтегазовых компаний, применяющих ИИ, выросло вдвое и составило 58%. По данным Минэнерго, к 2027 году уровень проникновения нейросетевых технологий достигнет 70%. Рост интереса объясняется тем, что бизнес стремится повышать нефтеотдачу и эффективно запускать новые месторождения. В сегменте переработки за последние три года уровень проникновения ИИ вырос почти на 50%, а в — разведке и добыче технологии показывают ежегодный прирост около 14% с 2022 года.
По данным исследования ИТ-холдинга Т1, нефтегазовая отрасль занимает второе место среди других индустрий по объему затрат на ИИ. В 2024 году инвестиции в нейросетевые технологии и оборудование достигли 2,9 млрд рублей. Высокий уровень проникновения технологий, по оценкам экспертов Т1, обусловлен тем, что применение ИИ позволяет снизить производственные издержки на 10–15%, а также обеспечить более высокую устойчивость и адаптивность бизнеса.
Чаще всего с помощью ИИ бизнес решает вопросы в сфере безопасности (этот приоритет обозначили 62% компаний), бизнес-администрирования (49% компаний) и для оптимизации производственных процессов (43% компаний). Также инструменты на базе нейросетевых технологий используются в логистике, маркетинге и HR-деятельности.
Наиболее распространенные в российских нефтегазовых компаниях типы технологий ИИ:
- компьютерное зрение (используют 73% компаний отрасли);
- обработка естественного языка (62,2%);
- новые технологии ИИ (54,1%)
- интеллектуальная поддержка принятия решений и управления (45,9%);
- распознавание и синтез речи (40,5%).
По мнению экспертов Т1, в числе драйверов: усиление роли российских разработчиков, развитие облачных решений и комплексных платформ, а также усиление регуляторных требований к кибербезопасности.
"Отрасль перешла от стадии ИИ-экспериментов к массовому внедрению. Мы наблюдаем яркий стратегический сдвиг — от погони за инновациями ради инноваций к фокусу на реальной экономической отдаче и безопасности. В ближайшие годы именно интеграция интеллектуальных решений с действующими производственными системами станет ключевым тестом зрелости отрасли", — отметил руководитель направления Т1 ИИ Сергей Голицын.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)