ИТ-холдинг Т1: Без ИИ новые уровни производительности в нефтегазе недостижимы

С 2022 года число российских нефтегазовых компаний, применяющих ИИ, выросло вдвое и составило 58%. По данным Минэнерго, к 2027 году уровень проникновения нейросетевых технологий достигнет 70%. Рост интереса объясняется тем, что бизнес стремится повышать нефтеотдачу и эффективно запускать новые месторождения. В сегменте переработки за последние три года уровень проникновения ИИ вырос почти на 50%, а в — разведке и добыче технологии показывают ежегодный прирост около 14% с 2022 года.

По данным исследования ИТ-холдинга Т1, нефтегазовая отрасль занимает второе место среди других индустрий по объему затрат на ИИ. В 2024 году инвестиции в нейросетевые технологии и оборудование достигли 2,9 млрд рублей. Высокий уровень проникновения технологий, по оценкам экспертов Т1, обусловлен тем, что применение ИИ позволяет снизить производственные издержки на 10–15%, а также обеспечить более высокую устойчивость и адаптивность бизнеса.

Чаще всего с помощью ИИ бизнес решает вопросы в сфере безопасности (этот приоритет обозначили 62% компаний), бизнес-администрирования (49% компаний) и для оптимизации производственных процессов (43% компаний). Также инструменты на базе нейросетевых технологий используются в логистике, маркетинге и HR-деятельности.

Наиболее распространенные в российских нефтегазовых компаниях типы технологий ИИ:

компьютерное зрение (используют 73% компаний отрасли);

обработка естественного языка (62,2%);

новые технологии ИИ (54,1%)

интеллектуальная поддержка принятия решений и управления (45,9%);

распознавание и синтез речи (40,5%).

По мнению экспертов Т1, в числе драйверов: усиление роли российских разработчиков, развитие облачных решений и комплексных платформ, а также усиление регуляторных требований к кибербезопасности.

"Отрасль перешла от стадии ИИ-экспериментов к массовому внедрению. Мы наблюдаем яркий стратегический сдвиг — от погони за инновациями ради инноваций к фокусу на реальной экономической отдаче и безопасности. В ближайшие годы именно интеграция интеллектуальных решений с действующими производственными системами станет ключевым тестом зрелости отрасли", — отметил руководитель направления Т1 ИИ Сергей Голицын.