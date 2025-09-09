16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Бугурусланское РНУ заняло призовые места на региональном этапе конкурса организаций высокой социальной эффективности

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Филиал АО "Транснефть - Приволга" Бугурусланское районное нефтепроводное управление (РНУ) стал призером в двух номинациях регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Церемония награждения прошла в г. Оренбурге в рамках открытия XVIII специализированной выставки-форума "Газ. Нефть. Оренбуржье".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Решением комиссии филиал стал обладателем II места в двух номинациях для организаций производственной сферы: "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы" и "За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы". На торжественной церемонии награды из рук врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева получил заместитель начальника Бугурусланского РНУ Андрей Гаврилов.

Бугурусланское РНУ ежегодно направляет на обеспечение безопасных условий труда и эффективной работы персонала значительные ресурсы. Производится закупка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, проводится оценка условий труда. На всех работников распространяется действие программы дополнительного медицинского страхования, осуществляется вакцинация от сезонных инфекций и клещевого энцефалита.

Оценивая вторую номинацию, конкурсная комиссия отметила эффективность инструментов социальной поддержки работников предприятия, в том числе предоставление им и членам их семей широкого перечня льгот и компенсаций, обеспечение квалифицированной медицинской помощью и санаторно-курортным лечением, создание комфортных условий проживания. Сотрудники регулярно проходят профессиональную переподготовку, повышают квалификацию, обучаются на курсах целевого назначения.

Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится ежегодно с 2000 года на региональном и федеральном уровнях. Это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другим аспектам. Всего предусмотрено 17 номинаций.

В конкурсе ежегодно принимает участие большое количество предприятий и организаций Оренбургской области. Бугурусланское РНУ АО "Транснефть - Приволга" неоднократно входило в число призеров.

