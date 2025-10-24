В Самаре на выходные перекроют движение у ж/д вокзала

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре на выходные перекроют участок улицы Льва Толстого около железнодорожного вокзала. Как сообщает мэрия, это связано с ремонтом теплотрассы.

Фото: администрация Самары