Общество

В центре Самары временно ограничат движение

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

В Самаре в историческом центре города специалисты выполнят переустройство трамвайных путей, находящихся в непосредственной близости к зоне строительства станции метрополитена "Театральная".

В связи с этим с 5:00 24 октября до 20:00 30 октября будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны) через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской.

На период действия ограничений изменятся трассы следования городского наземного электротранспорта.

Подробнее — по ссылке

