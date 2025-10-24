В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В целях пресечения нарушении, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 24 по 26 октября сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды.