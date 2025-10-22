В областном минобре разъяснили правила предоставления бесплатного питания в школах детям из многодетных семей

В министерстве образования Самарской области разъяснили правила предоставления бесплатного питания в образовательных учреждениях детям из многодетных семей.
В соответствии с действующим постановлением правительства региона родители (законные представители) предоставляют непосредственно в образовательную организацию только заявление и документ, удостоверяющий их личность. Остальные документы образовательная организация получает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
В случае возникновения проблем с оформлением бесплатного питания для детей из многодетных семей родители могут обращаться на "горячую линию" по вопросам организации питания (846) 333-64-14.