В областном минобре разъяснили правила предоставления бесплатного питания в школах детям из многодетных семей

В министерстве образования Самарской области разъяснили правила предоставления бесплатного питания в образовательных учреждениях детям из многодетных семей.

В соответствии с действующим постановлением правительства региона родители (законные представители) предоставляют непосредственно в образовательную организацию только заявление и документ, удостоверяющий их личность. Остальные документы образовательная организация получает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.