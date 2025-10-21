Представитель Самарской области вошел в Экспертный совет Знание.Премия

Главная просветительская награда страны Знание.Премия анонсировала состав Экспертного совета. В него вошли более 300 представителей всех регионов России. Они сформируют федеральный шорт-лист в 15 номинациях, а также выберут лучшего просветителя и просветительский проект в каждом субъекте РФ.

От Самарской области в Экспертный совет Знание.Премия вошел проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева Михаил Леонов.

Летом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев был избран членами Самарского регионального отделения Российского общества "Знание" председателем наблюдательного совета Общества "Знание" в Самаре. В центре внимания регионального подразделения общества: просветительская деятельность и взаимодействие со школьниками, их родителями, молодежью, участниками СВО и их семьями. В числе приоритетных направлений деятельности — масштабирование интеллектуальных проектов, а также расширение состава лекторов.

"Чтобы выбрать лучших во всех регионах России, мы разработали объективную систему оценки: каждую заявку рассматривают пять экспертов. Лишь один среди них — из того же региона, что и соискатель. Это исключит любую предвзятость и обеспечит обмен опытом между разными уголками страны", — сказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

В Экспертный совет вошли представители сферы культуры: председатель Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк, исполнительный директор Российского книжного союза Елена Старостина, генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, первый заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая.

Науку и образование представляют: председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова, заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, и. о. ректора Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования им. К. Д. Ушинского Андрей Богданцев.

Среди управленцев в сфере экономики и промышленности: вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Илья Зубков, исполнительный директор Управляющей компании Российского Фонда прямых инвестиций Антон Урусов, основатель агентства стратегического консалтинга "К2" Кристина Потупчик.

Заявки оценивают и руководители патриотических организаций: исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, председатель ВОД "Волонтеры-медики" Анна Бабкина, исполнительный директор ООО "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова, исполнительный директор ООО "Российский Красный Крест" Мария Мухина.

С полным составом Экспертного совета пятого сезона можно ознакомиться на сайте Знание.Премия.

Юбилейный сезон Знание.Премия проходит при поддержке генеральных информационных партнеров — информационного агентства России ТАСС и медиагруппы "Комсомольская Правда"; стратегического информационного партнера — медиахолдинга Rambler& Co; мультимедийного информационного партнера — издательского дома "Аргументы и факты"; информационных партнеров — МИЦ "Известия", телерадиокомпании "Звезда" и медиахолдинга "ФедералПресс".