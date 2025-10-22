В Самаре подведут итоги проекта "Серебряная мода"

В четверг, 23 октября, в Самаре, в креативном кластере "Станкозавод", "серебряные" добровольцы подведут итоги социального проекта "Серебряная мода Самары", направленного на развитие личностных ресурсов и повышение качества жизни пожилых людей через творческую активность.

Проект "Серебряная мода Самары" — победитель конкурса мини-грантов "Добро Серебро", организованного СРМОО "Центр социальных проектов" — Добро.Центром "Молоды Душой" Самарской области при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Проект реализуется с июля 2025 г. "серебряными" волонтерами Самары. Участники старшего поколения посещают мастер-классы стилистов, специалистов по этикету, учатся приемам дефиле, имиджу и стилю, встречаются с художниками, самарскими дизайнерами одежды, посещают выставки картин и модные показы, а также проходят занятия по психологическому здоровью в онлайн формате и офлайн-форматах.

В рамках проекта организованы встречи с интересными людьми, на которых участники знакомятся с личностью человека, связанного с миром искусства, живописи, моды и дизайна.

"Молодые душой" представители зрелого возраста приняли активное участие в маркет-фестивале "Территория моды. Сделано в Самарской области": такой мультиформатный подход дает возможность целостного погружения в мир красоты и территории моды Самарской области.

К мероприятиям проекта присоединилась самарская молодежь, что позволило привлечь внимание молодых людей к деятельности "серебряных" волонтеров, к обмену опытом и новыми открытиями. Сотрудничество создает ту синергию, от которой проект становится еще более популярным и востребованным.

Партнерами проекта также стали Добро.Центр "Волонтеры культуры", Региональный клуб Международной премии #МЫВМЕСТЕ, ГБПОУ "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна".

"Волонтер всегда должен выглядеть современно и красиво, потому что он является лицом мероприятия, на котором оказывает помощь. Надо сказать, что эта тема актуальна для всех возрастов, но особенно для старшего поколения. Благодарю всех добровольцев старшего возраста, спикеров и молодежь за участие в проекте", — говорит автор проекта Татьяна Панкратова.

23 октября на итоговом мероприятии состоится мастер-класс со спикером, практическое занятие и дефиле "серебряных" участников проекта.