Более 120 самарских производителей представили свои коллекции на "Территории моды"

В Самаре завершился четвертый маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области", организованный при поддержке правительства региона. В этом году на маркет-площадке свои изделия представили 123 бренда из Самарской области.

Гости фестиваля смогли ознакомиться с широким ассортиментом одежды, обуви, аксессуаров и изделий ручной работы, а также увидеть более 50 показов новых коллекций "осень-зима 2025-2026".

Главной темой фестиваля стал культурный код региона, который был раскрыт через призму моды, традиционных ремесел и современного дизайна. Параллельно в рамках проекта минпромторга России работала "Всероссийская ярмарка", направленная на дополнительную поддержку ремесленников.

Кульминацией деловой программы стало подведение итогов премии "Самарский продукт. Сделано в Самарской области". Дипломы в пяти номинациях вручены компаниям, представляющим бренды косметики и украшений — "АРТЕЛЬ ВОСКРЕСЕНИЕ", "GUAN.STUDIO", "BRUSYANTSEV СOSMETICS", "CHESNOK" и Гальваническая мастерская "Лес за гранью мира".

Также в рамках фестиваля были вручены сертификаты о присвоении региональной символики детским товарам в рамках обновленного проекта "Сделано в Самарской области. Детский продукт".

"Присвоение символики "Самарский продукт" — это не только знак доверия со стороны региональных властей, но и важный шаг к укреплению позиций местных производителей на внутреннем рынке. Эта поддержка, безусловно, помогает развитию легкой промышленности в регионе. Совершенствование этой системы поддержки регионального бизнеса — одна из задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области" — это возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.

"История показала нам, что в любой момент международные бренды могут уйти. И наши производители подтвердили то, что они ничуть не уступают им в качестве и креативности", — подчеркивает продюсер маркет-фестиваля Мария Казак.