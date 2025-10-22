Авито Услуги: спрос на обучение немецкому языку для работы в Самарской области вырос на 84%

С началом бизнес-сезона жители Самарской области традиционно возвращаются к учебе: готовятся к новым профессиональным задачам и планируют будущие отпуска за границей. По данным Авито Услуг, в сентябре 2025 г. спрос на обучение иностранным языкам вырос на 72% по сравнению с августом.

Для рабочих целей наиболее популярным стал немецкий язык: количество запросов на обучение в сентябре увеличилось на 84% по области против 78% в Самаре, а число предложений выросло на 26% по области и на 24% в областном центре. Спрос на китайский поднялся на 64% по области, тогда как в Самаре — на 47%, при этом количество объявлений увеличилось на 44% по области и на 9% в областном центре. В тройке лидеров по области также оказался французский язык: интерес к нему вырос на 50%, а предложения — на 19%. Английский язык планировали изучать на 38% больше жителей области, чем месяцем ранее, в то время как в Самаре этот показатель составил 47%. При этом число предложений выросло на 28% по области и на 20% в областном центре. Японский показал рост спроса на 20% по области.

Для путешественников лидером по динамике стал итальянский язык: в сентябре жители области на 98% чаще выбирали его для изучения, чем в августе. Интерес к английскому вырос на 58% по области против 66% в Самаре, при этом количество курсов и репетиторов увеличилось на 19% по области и на 18% в областном центре. В топ-5 по области вошли также китайский, французский и испанский языки с ростом интереса на 47%, 36% и 31% соответственно.

"В начале осени мы фиксируем рост спроса на восточные языки — китайский и арабский. Такой интерес связан не только с планированием поездок за границу, но и с деловыми задачами: многие готовятся к переговорам и новым проектам с зарубежными партнерами. В целом же мы видим, что осень стала временем активного инвестирования в собственные знания и навыки", — комментирует Игорь Санников, руководитель категории "Обучение" на Авито Услугах.