В Самарской области прошел Единый день открытых дверей "Профессионалитета"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ.
В Самарской области, как и в других регионах России, прошел Единый день открытых дверей кластеров федерального проекта "Профессионалитет" (ЕДОД).

Фото: ЦПО Самарской области

В мероприятиях участвовали почти 82 тыс. школьников и более 81 тыс. родителей. Школьников 8-11-х классов и их родителей пригласили на площадки учреждений СПО и индустриальных партнеров, где состоялись экскурсии, мастер-классы и профессиональные пробы.

"Подготовка кадров в соответствии с реальными потребностями экономики, укрепление взаимодействия и партнерских отношений между образовательными организациями и потенциальными работодателями — одна из важнейших задач государства. Решению этой задачи способствует реализация федерального проекта "Профессионалитет", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

В преддверии единого дня команды амбассадоров под руководством кураторов провели в школах классные часы "Профессионалитет: ты в хорошей компании". На них школьники узнали о преимуществах обучения по образовательным программам федерального проекта, перспективах трудоустройства, а также о мерах поддержки со стороны работодателей и региональных властей.

Также для родителей школьников состоялось областное онлайн-собрание, в рамках которого эксперты министерства образования Самарской области, руководители колледжей и техникумов, а также представители предприятий обсудили вопросы профессионального самоопределения и перспективы трудоустройства выпускников.

"Единый день открытых дверей "Профессионалитета" проводится в Самарской области дважды в год. Это значимое для региональной экономики мероприятие, которое помогает рассказать школьникам о возможности получения среднего профессионального образования по востребованным специальностям и профессиям, а также последующем трудоустройстве на передовых предприятиях Самарской области. Этой осенью работодателями организовано 230 площадок на предприятиях региона, свои двери распахнули 36 колледжей и техникумов — участников федерального проекта", — отметила заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Сегодня учреждения СПО готовят специалистов для разных отраслей — машиностроения, строительства, медицины, образования и других. Федеральный проект "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", инициированного президентом Владимиром Путиным, помогает быстрее войти в профессию: за два-три года студенты получают квалификацию и начинают работать по специальности уже во время обучения.

