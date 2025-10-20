"Быть, а не казаться!" — 2025: самарский ветеран СВО и участник "Школы героев" Андрей Растегаев признан одним из лучших наставников России

В Казани подвели итоги всероссийского конкурса "Быть, а не казаться!" — 2025 и объявили победителей среди более чем 70 тыс. претендентов. Финальный этап проходил с 11 по 17 октября. Конкурс "Быть, а не казаться!", который проходит по поручению президента страны Владимира Путина, помогает поощрить педагогов и наставников в самых разных сферах.
Самарскую область в финале в Казани представил Андрей Растегаев. Ветеран одержал победу в номинации "СВОй наставник" и вошел в двадцатку лучших наставников страны. Кроме того, он попал в кадровый резерв молодежной политики и получил возможность реализовывать практики наставничества по всей стране.
На церемонии награждения Андрей Растегаев поделился секретом своего успеха, отметив, что и сам является учеником.
"У каждого из нас в жизни есть свой наставник, — сказал он. — У меня это вице-губернатор Самарской области Вячеслав Михайлович Романов, с которым мы тесно взаимодействуем по проекту, и он передает мне свой опыт и знания в государственной службе".
Андрей Растегаев — ветеран СВО, офицер МВД, участник региональной программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев"), кавалер ордена Мужества, награжден медалями: "За храбрость" II степени РФ", "За боевые заслуги" ЛНР. В 2022 году ушел добровольцем на СВО в штурмовой отряд специального назначения "БАРС-6", где прошел путь от снайпера до начальника штаба. Является казаком Оренбургского казачьего войска в чине сотник. Ветеран принимал участие в конкурсах: "Лидеры России", "Россия страна возможностей", "Сенеж", "Время героев", а также в параде Победы. Герой регулярно проводит уроки мужества в образовательных организациях.
Победители всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться!" — 2025 получат сертификаты на поездку в просветительское путешествие по России от программы "Больше, чем путешествие" и возможность обучения и повышения квалификации от Роспатриотцентра Росмолодежи.
