В Самарской области с 1 ноября изменится расписание нескольких электричек

В Самарской области с 1 ноября будут внесены изменения в расписание движения пригородных поездов. Это связано с окончанием летних перевозок, сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.