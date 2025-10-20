В Самарской области с 1 ноября изменится расписание нескольких электричек

В Самарской области с 1 ноября будут внесены изменения в расписание движения пригородных поездов. Это связано с окончанием летних перевозок, сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
Отменяются по выходным дням пригородные поезда:
1. № 6304/6303 Пятилетка (отпр.05.45) — Отвага (приб.08.18)
2. № 6377 Жигулевское Море (отпр.15.40) — Отвага (приб.16.11)
3. № 6378 Отвага (отпр.16.51) — Жигулевское Море (приб.17.21)
Ежедневно назначаются пригородные поезда:
1. № 6302/6301 Пятилетка (отпр.05.45) — Жигулевское Море (приб.07.46)
2. № 7375 Жигулевское море (отпр.15.40) — Жигулевск (приб.15.56)
3. № 7376 Жигулевск (отпр.17.07) — Жигулевское Море (приб.17.21)
