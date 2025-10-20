В Самаре на время форума "Россия — спортивная держава" запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия — спортивная держава".

"Установить с 5 по 7 ноября с 8:00 до 23:00 полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары в границах улиц Красноармейской, Чапаевской, Маяковского, Полевой, Волжского проспекта", — отмечается в распоряжении правительства региона.

Указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.