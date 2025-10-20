16+
В Самарскую область пришли дожди В Самаре на время форума "Россия — спортивная держава" запретят продавать алкоголь На одном из домов Самары обнаружили рекламную вывеску 100-летней давности Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды" В Самарской области опровергли информацию о сокращении выплат беременным студенткам

Общество

В Самарскую область пришли дожди

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В ближайшие дни в Самарской области ожидается пасмурная и дождливая погода. Таковы прогнозы синоптиков Приволжского УГМС.

В понедельник, 20 октября, в Самаре облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха +10…+12 °C.

Во вторник,  21 числа, в регионе будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +5…+10 °C.

22  октября в Самарской области сохранится облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +2…+7 °C, в дневные +5…+10 °C.

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

