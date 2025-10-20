В Самарскую область пришли дожди

В ближайшие дни в Самарской области ожидается пасмурная и дождливая погода. Таковы прогнозы синоптиков Приволжского УГМС.

В понедельник, 20 октября, в Самаре облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха +10…+12 °C.

Во вторник, 21 числа, в регионе будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +5…+10 °C.

22 октября в Самарской области сохранится облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +2…+7 °C, в дневные +5…+10 °C.