Глава Самары Иван Носков обсудил благоустройство территорий у Самарской городской больницы № 10

Глава города Самара Иван Носков совместно с главным врачом Самарской городской больницы № 10 Дмитрием Лисицей обсудил благоустройство территорий вокруг зданий учреждения здравоохранения в Куйбышевском районе, в том числе организацию подъездных путей, тротуаров и парковочных мест.

"В следующем году приведем в порядок парковки и тротуар у отделения больницы на ул. Бакинской. Сейчас там завершают капремонт отделения, в том числе благоустройство прилегающей территории, — сказал глава Самары Иван Носков. — Планирую встретиться с министром и всеми руководителями медучреждений и обсудить планы совместной работы по созданию реально комфортной и доступной среды для жизни в городе. Есть необходимость в привлечении молодых специалистов, кадровый вопрос сегодня — самый острый. Дополнительно обсудим с руководителями всех медучреждений, чем город может помочь в этом вопросе".

В здании терапевтического отделения на улице Бакинской в 2025 г. проводят капитальный ремонт: ведется замена систем отопления, водоснабжения и канализации, установка сплит-систем, замена силовых сетей, устройство новых слаботочных сетей, благоустройство прилегающей территории, капремонт входных зон в приемное отделение. На эти цели выделено 68 млн рублей.

Главный врач ГБУЗ Самарской области "Самарская городская больница № 10" Дмитрий Лисица показал главе города ранее отремонтированное в рамках нацпроекта "Здравоохранение" здание детского поликлинического отделения Самарской городской больницы № 10. Тротуар, парковку и подъездные пути к поликлинике по поручению главы Самары также отремонтируют.

"На сегодняшний день здание детского отделения приведено в порядок. Хотелось бы, чтобы и прилегающая к зданию территория имела соответствующий облик. Родители приводят детей на диспансерное наблюдение или на лечение, и важно, чтобы им здесь было комфортно. Благодарю Ивана Николаевича за конструктивный диалог", — сказал главный врач ГБУЗ Самарской области "Самарская городская больница № 10" Дмитрий Лисица.

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в стране с 2025 г. по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте "Здравоохранение". Он направлен на увеличение продолжительности жизни к 2030 г. и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров.