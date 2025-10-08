16+
Здравоохранение Общество

Нефтехимики Новокуйбышевска поддержали акцию "Я-донор" в 20 раз

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
30 сентября в Новокуйбышевской нефтехимической компании (дочернее общество НК "Роснефть") прошла акция "Я-Донор". Волонтерское мероприятие проходит на предприятии с 2016 года в рамках корпоративной программы "Платформа добрых дел". В сентябре это уже 20 по счету акция.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Принять участие в акции заводчане могут без отрыва от производства — весной и осенью на завод приезжает мобильная станция переливания крови, в которой происходит сдача крови. Здесь же доноры проходят предварительную подготовку и медицинское обследование.

Количество желающих сдать кровь год от года увеличивается. Только в 2025 году ее поддержали более 200 человек, за все время проведения акции в ней приняло участие более 1200 сотрудников.

Так, Лилия Романихина, ведущий специалист, сдаёт кровь третий раз. "Хочется помогать людям, а вдруг моя кровь кому-то будет полезна, — рассуждает донор. — На предприятии акция проводится два раза в год, что дает возможность сдать кровь, не отрываясь от производственных задач".

На предприятии работают и заслуженные доноры, сдавшие кровь уже более 50 раз. Виктор Назаралиев, начальник смены цеха, отмечает своеобразный юбилей — впервые он стал донором в 2015 году. "Я — "Почётный донор России" и воспринимаю это как свой долг. Испытываю чувство гордости, что спасаю жизни людей", — делится Виктор.

Участие сотрудников в социально значимых инициативах способствует формированию культуры взаимопомощи и социальной ответственности. Регулярные донорские акции и поддержка волонтерских проектов укрепляют традиции добровольчества и вносят вклад в развитие системы здравоохранения России.

