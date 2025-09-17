Под Самарой зафиксированы вспышки гепатита А

В Волжском районе Самарской области, расположенном вокруг областной столицы, зафиксировали вспышку гепатита А. Об этом Волга Ньюс рассказали обеспокоенные местные жители.

В начале сентября Роспотребнадзор выдал предписание "обеспечить вакцинацию населения городского поселения Смышляевка Волжского района, проживающих рядом с цыганской общиной, по улицам: Коммунистическая, Коммунистический переулок, Комсомольская, переулок Авиационный, Раздольная, Тихая, Озерная против гепатита А".

Жители Смышляевки рассказывают, что в поселке зафиксировали десятки случаев заражения, а школу и детский сад, находящиеся ближе всего к указанным в предписании улицам, закрыли на санобработку. В другой школе вакцинировали всех детей.

Местные жители связывают случившееся с тем, что в июле этого года во время крупного пожара в пос. Придорожный, который находится на другом конце Волжского района, сгорели дома живших там представителей цыганской общины. После этого погорельцев приютили цыгане из Смышляевки.

Связь между вспышкой гепатита и этим переселением подтверждает тот факт, что 10 сентября Роспотребнадзор распространил новое предписание. В нем указано, что вакцинировать следует взрослых до 35 лет не только в Смышляевке, но и в сельском поселении Черноречье (в том числе совхоз Юбилейный), а также в с. Преображенка, которое находится рядом с пос. Придорожный.

Редакция портала "Волга Ньюс" направила запросы по ситуации в Роспотребнадзор и правительство Самарской области.