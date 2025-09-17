16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Самарой зафиксированы вспышки гепатита А СамГМУ передал в медучреждения Самарской области инновационные комплексы для дистанционного обследования детей В Самарской области продолжает расти число заболевших коронавирусом Не только выявить, но и преодолеть: теперь Центры здоровья помогают в борьбе с факторами риска Осень — не для хандры: пять способов вернуть хорошее настроение

Здравоохранение Общество

Под Самарой зафиксированы вспышки гепатита А

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Волжском районе Самарской области, расположенном вокруг областной столицы, зафиксировали вспышку гепатита А. Об этом Волга Ньюс рассказали обеспокоенные местные жители.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В начале сентября Роспотребнадзор выдал предписание "обеспечить вакцинацию населения городского поселения Смышляевка Волжского района, проживающих рядом с цыганской общиной, по улицам: Коммунистическая, Коммунистический переулок, Комсомольская, переулок Авиационный, Раздольная, Тихая, Озерная против гепатита А".

Жители Смышляевки рассказывают, что в поселке зафиксировали десятки случаев заражения, а школу и детский сад, находящиеся ближе всего к указанным в предписании улицам, закрыли на санобработку. В другой школе вакцинировали всех детей.

Местные жители связывают случившееся с тем, что в июле этого года во время крупного пожара в пос. Придорожный, который находится на другом конце Волжского района, сгорели дома живших там представителей цыганской общины. После этого погорельцев приютили цыгане из Смышляевки.

Связь между вспышкой гепатита и этим переселением подтверждает тот факт, что 10 сентября Роспотребнадзор распространил новое предписание. В нем указано, что вакцинировать следует взрослых до 35 лет не только в Смышляевке, но и в сельском поселении Черноречье (в том числе совхоз Юбилейный), а также в с. Преображенка, которое находится рядом с пос. Придорожный.

Редакция портала "Волга Ньюс" направила запросы по ситуации в Роспотребнадзор и правительство Самарской области.

Гепатит А — это воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А. Заболевание тесно связано с некачественным водоснабжением или заражением продуктов питания, плохими санитарными условиями, несоблюдением правил личной гигиены. В отличие от гепатитов B и C, гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени, но может сопровождаться тяжелыми симптомами. После инфицирования иммунная система образует антитела против вируса гепатита A, которые обеспечивают дальнейший иммунитет. Заболевание может быть предотвращено вакцинированием. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5